В Волгограде пожар на складе лакокрасочных изделий локализован на площади 1500 кв.м

По предварительным данным, в результате этого происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги. Пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в оперативную службу в 15.53. Склад находится по улице Ползунова,1. Строение размером 15х20 метров было полностью охвачено огнем. Позднее выяснилось, что размеры склада гораздо больше - 30х40 метров. После того, как склад полностью выгорел, огонь перекинулся на складированные строительные материалы. Черный дым от пожара сегодня виден из разных районов Волгограда и Волжского. На дорогах это ЧП привело к большим пробкам.