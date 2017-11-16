|Происшествия
|16.11.2017 17:31
В Волгограде пожар на складе лакокрасочных изделий локализован на площади 1500 кв.м
Пожарным удалось к 17.20 локализовать пожар на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе Волгограда на площади более 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, в настоящее время угрозы распространения огня на соседние строения и расположенные поблизости частные дома нет.
По предварительным данным, в результате этого происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги. Пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики.
Напомним, сообщение о пожаре поступило в оперативную службу в 15.53. Склад находится по улице Ползунова,1. Строение размером 15х20 метров было полностью охвачено огнем. Позднее выяснилось, что размеры склада гораздо больше - 30х40 метров. После того, как склад полностью выгорел, огонь перекинулся на складированные строительные материалы. Черный дым от пожара сегодня виден из разных районов Волгограда и Волжского. На дорогах это ЧП привело к большим пробкам.
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|Аналитика
|16.11.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: уголовное дело о финансовой пирамиде «Волгоградский фонд сбережений» передадут московским следователям. Пожар на складе лакокрасочных изделий: черный дым был виден из разных районов Волгограда и Волжского. Такая работа: отряд волгоградских полицейских вернулся домой из длительной командировки в Дагестан. 95 лет ветерану: участник исторического парада 1941 года Михаил Терещенко отметил юбилей. Пример для избирателей: депутатов Волгоградской областной думы пожурили за пренебрежение медицинской профилактикой. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и...
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|Общество
|16.11.2017 17:38
Вспомогательный маршрут №53 «Вишневая балка – пл. Возрождения» начнет охватывать новые жилые кварталы в Краснооктябрьском районе. Маршрутные такси станут следовать по ул. Репина и Р. Зорге – ранее здесь не проходили направления городского общественного транспорта, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Такое нововведение значительно повысит транспортную доступность домов в частном секторе, расположенном в границах ул. 39-й Гвардейской, Репина, Р. Зорге и просп. им. В. И. Ленина. С ул. Р. Зорге маршрутные такси станут выезжать на 1-ю Продольную магистраль и следовать к прежней конечной остановке на пл. Возрождения – крупному транспортному узлу. Здесь проходят опорный автобусный маршрут №95, троллейбусные...
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|Общество
|16.11.2017 17:33
На сегодняшнем заседании Волгоградской областной думы депутаты проголосовали против проекта постановления об упорядочении и рациональном использовании бюджетных средств, предусмотренных на содержание регпарламента. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Перед голосованием автор проекта – депутат облдумы Михаил Таранцов – напомнил коллегам суть постановления. Однако председатель комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев заявил, что комитет не поддержал данный документ и рекомендует думе также его отклонить. Что, собственно, и случилось. Напомним, в проекте постановления значилось указание председателю регпарламента на «недопустимость действий, повлекших большие траты в размере около пяти миллионов рублей на дорогостоящий ремонт зала заседаний в условиях большого дефицита областного бюджета и...
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|Общество
|16.11.2017 17:09 (Обновлено: 16.11.2017 17:26)
Ставшие традиционными осенние акции милосердия, которые компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» начала еще в 2012 году, продолжаются. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, во Всемирный день борьбы с диабетом главный специалист административной дирекции «ЕвроХим-ВолгаКалий» Борис Усов с волнением вручил медицинское оборудование – инсулиновые помпы десяти юным волгоградцам. Напомним, уже шестой год в октябре в Волгограде проходят показы лучших семейных и детских спектаклей, мюзиклов и шоу, на которые компания приглашает детей-сирот и детей с ограниченными возможностями из всех районов Волгоградской области. Часть билетов реализуется в свободной продаже. Вырученные средства направляются на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования – инсулиновой помпы. И самый...
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|Общество
|16.11.2017 16:47
В Волгограде готовится к открытию новый вспомогательный маршрут. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, волгоградцы, проживающие в этом микрорайоне, неоднократно жаловались на нехватку удобного и безопасного общественного транспорта. Для обеспечения их потребностей микроавтобусы маршрутов №№ 64а и 15а заменяются комфортабельными автобусами средней вместимости №№ 5 и 5к, которые доставят пассажиров как в южном, так и в северном направлениях - к пл. Советской в Ворошиловском районе и ТЦ «Лента» в Красноармейском районе. Справка. В ходе предыдущей работы за последние три года на муниципальные маршруты вышло 367 новых комфортабельных автобусов. Только в 2017 году открыты 15 новых автобусных маршрутов. Это...
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|Экономика
|16.11.2017 16:32
Новые Honda CR-V 2.0 поступили в Волгоградский официальный дилерский центр марки. О достоинствах одного из наиболее популярных кроссоверов рассказали ИА «Высота 102» в компании «ВР-Сакура». Японский автомобиль подкупает в первую очередь своей универсальностью и привлекательной футуристичной внешностью – он будет эффектно смотреться как в городе, так и на бескрайних просторах. Перекрещивающиеся линии кузова делают машину визуально более эффектной и компактной. При этом такая легкость прослеживается как во внешнем оформлении, так и во внутреннем. Колесные диски – стильные и массивные. Удобная коробка передач быстро выполняет все команды и не барахлит даже в самых сложных ситуациях....
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|Происшествия
|16.11.2017 16:25
По предварительным данным один человек погиб, еще один получил ожоги в результате пожара на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе Волгограда - базе "Колорит". Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативных службах, пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики. Напомним, сообщение о пожаре поступило в оперативную службу в 15.53. Склад находится по улице Ползунова,1. Строение размером 15х20 метров полностью охвачено огнем. Черный дым виден из разных районов Волгограда и Волжского.
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|Экономика
|16.11.2017 16:18 (Обновлено: 16.11.2017 17:26)
«Концессии теплоснабжения» продолжают реализацию программы по улучшению обеспечения горячим водоснабжением жителей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе первых домов, где ведется строительство циркуляционных трубопроводов и восстанавливается система обратной циркуляции – пять жилых зданий на ул. Загорской в Тракторозаводском районе. Проблема с «обратками» существует в Волгограде давно. Во многих домах система обратной циркуляции просто не была предусмотрена еще на этапе строительства, в некоторых жилых зданиях она вышла из строя в процессе эксплуатации. По словам жителя дома №7 по улице Загорской Тимофея Шершеня, ждать, когда из крана горячей воды потечет именно горячая, приходится часами. «Для разрешения...
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|Происшествия
|16.11.2017 16:07 (Обновлено: 16.11.2017 16:55)
Склад с лакокрасочной продукцией горит в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании строения, расположенного на улице Ползунова, поступило в оперативные службы в 15.53. К данной минуте склад размером 15х20 метров горит по всей площади. Черный дым виден во многих районах города. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Фото и видео прислано в редакцию ИА "Высота 102" читателями
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|Экономика
|16.11.2017 15:35
Промсвязьбанк и Mastercard объявили о старте второго эпизода акции «Охота за золотом» – «Эпизод 2. На островах!», которая продлится по 31 марта 2018 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Главный приз – туристическая путевка от партнера банка. Для участия в акции держателям карт ПСБ Mastercard нужно зарегистрироваться на сайте и зайти в личный кабинет, в котором будет отображаться игровая карта с островами. «Охотникам» достаточно совершать повседневные покупки по карте ПСБ, получать за них ходы и находить призы: золото, серебро и бонусные баллы. Чтобы выиграть главный приз – путешествие, нужно собрать все фрагменты карты сокровищ, которые расположены на разных островах. ...
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|Общество
|16.11.2017 14:57
Недобросовестное отношение к оплате потребленной электроэнергии может испортить планы на отдых за границей. Об этом читателям ИА «Высота 102» напоминает ПАО «Волгоградэнергосбыт». Энергетики совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области проводят мероприятия, направленные на борьбу со злостными неплательщиками за электроэнергию. И рекомендуют всем, у кого есть задолженность, оплатить долги добровольно, не дожидаясь ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. О таком запрете должник, как правило, узнает уже на паспортном контроле, в аэропорту. Особенно неприятно попасть в категорию невыездных граждан в период новогодних каникул. Специалисты уточняют, что погасить долг на месте, перед вылетом, не получится. На это потребуется...
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|Астрахань
|16.11.2017 14:32
На 1038-м километре трассы Тамбов – Волгоград – Астрахань автомобиль Seat Alhambra врезался во впереди идущую фуру Volvo, за рулём которой находился 48-летний житель Лиманского района. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального УМВД, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителя легкового автомобиля. За рулём иномарки находился 64-летний гражданин Болгарии. В результате ДТП он госпитализирован с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибленными ранами головы, гематомами и закрытой травмой живота в одну из больниц города Волгограда. На переднем пассажирском сиденье в иномарке находился 70-летний житель соседнего региона. В аварии он не пострадал. По факту произошедшего проводится административное...
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|Расследования
|16.11.2017 14:30
Следственно-оперативные действия по делу обманутых вкладчиков кредитно-потребительского кооператива "Волгоградский Фонд Сбережений" пройдут в Волгограде до конца декабря, после чего дело передадут в следственный департамент МВД России. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня на встрече с обманутыми вкладчиками сообщила замначальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики УМВД России по г. Волгограду Мария Чекина. Встреча прошла в малом зале Волгоградского планетария, где собралось порядка 50 человек, среди которых было много пенсионеров. Организовали встречу юристы межрегиональной общественной организации "Кредитный правозащитник", куда за помощью обратилось около 100 обманутых вкладчиков...
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|Телеком
|16.11.2017 14:08
Технические специалисты «МегаФона» провели работы по расширению сети в поселках с населением 900-4000 человек, а также точечно в двух крупных районных центрах. Это позволило компании обеспечить проживающих в них абонентов лучшим качеством голосовой связи. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в список мест, где были проведены технические работы, входят: села Червленое и Дубовый Овраг Светлоярского района, хутор Родники Дубовского района, село Лог Иловлинского района, станица Голубинская, поселок Крепинский и город Калач-на-Дону Калачевского района, поселок Красноярский Чернышковского района, а также переулок Селиванова в «столице...
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|Спорт
|16.11.2017 12:49 (Обновлено: 16.11.2017 13:53)
На стадионе «Волгоград Арена» завершилась прошивка футбольного поля полимерным волокном, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию «Стройтрансгаз». По данным генподрядчика, площадь обработанного участка составила 8 тыс. кв. м. Для прошивки использовано около 48 тыс. км искусственного волокна - это больше, чем длина экватора Земли. Параллельно в тестовом режиме запущена в работу система подогрева. В основание поля встроены специальные датчики, при помощи которых агрономы осуществляют постоянный мониторинг температуры корневого слоя. Далее специалистам предстоит выполнить комплекс мероприятий по уходу за газоном, чтобы подготовить его к зиме.
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16 ноября 20:00
16 ноября 17:38
16 ноября 17:31
В Волгограде пожар на складе лакокрасочных изделий локализован на площади 1500 кв.м 5
16 ноября 16:47
16 ноября 16:32
16 ноября 16:07
16 ноября 12:49
16 ноября 12:46
16 ноября 12:12
Происшествия
16 ноября 17:31
В Волгограде пожар на складе лакокрасочных изделий локализован на площади 1500 кв.м 5
16 ноября 16:07
16 ноября 12:12
16 ноября 11:14
16 ноября 10:49
16 ноября 10:30
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