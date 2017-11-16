На сегодняшнем заседании Волгоградской областной думы депутаты проголосовали против проекта постановления об упорядочении и рациональном использовании бюджетных средств, предусмотренных на содержание регпарламента. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Перед голосованием автор проекта – депутат облдумы Михаил Таранцов – напомнил коллегам суть постановления. Однако председатель комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев заявил, что комитет не поддержал данный документ и рекомендует думе также его отклонить. Что, собственно, и случилось. Напомним, в проекте постановления значилось указание председателю регпарламента на «недопустимость действий, повлекших большие траты в размере около пяти миллионов рублей на дорогостоящий ремонт зала заседаний в условиях большого дефицита областного бюджета и необходимости жесткой экономии расходования бюджетных средств». Также авторы документа намеревались поручить комиссии облдумы по вопросам регламента и депутатской этики разработать проект постановления о внесении изменений в регламент по вопросу утверждения бюджетной сметы на содержание думы.

Напомним, траты в размере 4,7 миллионов рублей на ремонт зала заседаний регпарламента вызвали большой общественный резонанс. Ремонт был заказан государственным бюджетным учреждением «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области». Модернизация зала продолжается до сих пор, заседания проходят в других помещениях.



