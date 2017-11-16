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Общество
 16.11.2017 17:33

Депутаты Волгоградской областной думы «прокатили» предложение экономить на себе

На сегодняшнем заседании Волгоградской областной думы депутаты проголосовали против проекта постановления об упорядочении и рациональном использовании бюджетных средств, предусмотренных на содержание регпарламента. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Перед голосованием автор проекта – депутат облдумы Михаил Таранцов – напомнил коллегам суть постановления. Однако председатель комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев заявил, что комитет не поддержал данный документ и рекомендует думе также его отклонить. Что, собственно, и случилось. Напомним, в проекте постановления значилось указание  председателю регпарламента на «недопустимость действий, повлекших большие траты в размере около пяти миллионов рублей на дорогостоящий ремонт зала заседаний в условиях большого дефицита областного бюджета и необходимости жесткой экономии расходования бюджетных средств». Также авторы документа намеревались поручить комиссии облдумы по вопросам регламента и депутатской этики разработать проект постановления о внесении изменений в регламент по вопросу утверждения бюджетной сметы на содержание думы. 
Напомним, траты в размере 4,7 миллионов рублей на ремонт зала заседаний регпарламента вызвали большой общественный резонанс. Ремонт был заказан государственным бюджетным учреждением «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области». Модернизация зала продолжается до сих пор, заседания проходят в других помещениях. 

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Аналитика 16.11.2017 20:00

Смотрите сегодня в программе: уголовное дело о финансовой пирамиде «Волгоградский фонд сбережений» передадут московским следователям. Пожар на складе лакокрасочных изделий: черный дым был виден из разных районов Волгограда и Волжского. Такая работа: отряд волгоградских полицейских вернулся домой из длительной командировки в Дагестан. 95 лет ветерану: участник исторического парада 1941 года Михаил Терещенко отметил юбилей. Пример для избирателей: депутатов Волгоградской областной думы пожурили за пренебрежение медицинской профилактикой. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и...
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Общество 16.11.2017 17:38

Вспомогательный маршрут №53 «Вишневая балка – пл. Возрождения» начнет охватывать новые жилые кварталы в Краснооктябрьском районе. Маршрутные такси станут следовать по ул. Репина и Р. Зорге – ранее здесь не проходили направления городского общественного транспорта, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Такое нововведение значительно повысит транспортную доступность домов в частном секторе, расположенном в границах ул. 39-й Гвардейской, Репина, Р. Зорге и просп. им. В. И. Ленина. С ул. Р. Зорге маршрутные такси станут выезжать на 1-ю Продольную магистраль и следовать к прежней конечной остановке на пл. Возрождения – крупному транспортному узлу. Здесь проходят опорный автобусный маршрут №95, троллейбусные...
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Происшествия 16.11.2017 17:31

Пожарным удалось к 17.20 локализовать пожар на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе Волгограда на площади более 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, в настоящее время угрозы распространения огня на соседние строения и расположенные поблизости частные дома нет.  По предварительным данным, в результате этого происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги. Пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики. ...
Прочитана: 9493 раз
Общество 16.11.2017 17:09 (Обновлено: 16.11.2017 17:26)

«ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает традиции милосердия и благотворительности Ставшие традиционными осенние акции милосердия, которые компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» начала еще в 2012 году, продолжаются.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, во Всемирный день борьбы с диабетом главный специалист административной дирекции «ЕвроХим-ВолгаКалий» Борис Усов с волнением вручил медицинское оборудование – инсулиновые помпы десяти юным волгоградцам.   Напомним, уже шестой год в октябре в Волгограде проходят показы лучших семейных и детских спектаклей, мюзиклов и шоу, на которые компания приглашает детей-сирот и детей с ограниченными возможностями из всех районов Волгоградской области. Часть билетов реализуется в свободной продаже. Вырученные средства направляются на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования – инсулиновой помпы. И самый...
Прочитана: 395 раз
Общество 16.11.2017 16:47

В Волгограде готовится к открытию  новый вспомогательный маршрут. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, волгоградцы, проживающие в этом микрорайоне, неоднократно жаловались на нехватку удобного и безопасного общественного транспорта. Для обеспечения их потребностей микроавтобусы маршрутов №№ 64а и 15а заменяются комфортабельными автобусами средней вместимости №№ 5 и 5к, которые доставят пассажиров как в южном, так и в северном направлениях - к пл. Советской в Ворошиловском районе и ТЦ «Лента» в Красноармейском районе.  Справка. В ходе предыдущей работы за последние три года на муниципальные маршруты вышло 367 новых комфортабельных автобусов. Только в 2017 году открыты 15 новых автобусных маршрутов. Это...
Прочитана: 1722 раз
Экономика 16.11.2017 16:32

Новый кроссовер Honda CR-V 2.0 уже в продажеНовые Honda CR-V 2.0 поступили в Волгоградский официальный дилерский центр марки. О достоинствах одного из наиболее популярных кроссоверов рассказали  ИА «Высота 102» в компании «ВР-Сакура».   Японский автомобиль подкупает в первую очередь своей универсальностью и привлекательной футуристичной внешностью – он будет эффектно смотреться как в городе, так и на бескрайних просторах.  Перекрещивающиеся линии кузова делают машину визуально более эффектной и компактной. При этом такая легкость прослеживается как во внешнем оформлении, так и во внутреннем. Колесные диски – стильные и массивные. Удобная коробка передач быстро выполняет все команды и не барахлит даже в самых сложных ситуациях....
Прочитана: 1205 раз
Происшествия 16.11.2017 16:25

В Волгограде на горящем складе лакокрасочных изделий погиб человек По предварительным данным один человек погиб, еще один получил ожоги в результате пожара на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе Волгограда - базе "Колорит". Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативных службах, пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики. Напомним, сообщение о пожаре поступило в оперативную службу в 15.53. Склад находится по улице Ползунова,1. Строение размером 15х20 метров полностью охвачено огнем. Черный дым виден из разных районов Волгограда и Волжского. 
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Экономика 16.11.2017 16:18 (Обновлено: 16.11.2017 17:26)

«Концессии теплоснабжения» улучшают обеспечение волгоградцев горячей водой «Концессии теплоснабжения» продолжают реализацию программы по улучшению обеспечения горячим водоснабжением жителей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе первых домов, где ведется строительство циркуляционных трубопроводов и восстанавливается система обратной циркуляции – пять жилых зданий на ул. Загорской в Тракторозаводском районе.  Проблема с «обратками» существует в Волгограде давно. Во многих домах система обратной циркуляции просто не была предусмотрена еще на этапе строительства, в некоторых жилых зданиях она вышла из строя в процессе эксплуатации. По словам жителя дома №7 по улице Загорской Тимофея Шершеня, ждать, когда из крана горячей воды потечет именно горячая, приходится часами.  «Для разрешения...
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Происшествия 16.11.2017 16:07 (Обновлено: 16.11.2017 16:55)

В Волгограде горит склад с лакокрасочной продукцией Склад с лакокрасочной продукцией горит в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании строения, расположенного на улице Ползунова, поступило в оперативные службы в 15.53. К данной минуте склад размером 15х20 метров горит по всей площади. Черный дым виден во многих районах города. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Фото и видео прислано в редакцию ИА "Высота 102" читателями
Прочитана: 6830 раз
Экономика 16.11.2017 15:35

Промсвязьбанк и Mastercard объявили о старте второго эпизода акции «Охота за золотом» – «Эпизод 2. На островах!», которая продлится по 31 марта 2018 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Главный приз – туристическая путевка от партнера банка. Для участия в акции держателям карт ПСБ Mastercard нужно зарегистрироваться на сайте и зайти в личный кабинет, в котором будет отображаться игровая карта с островами. «Охотникам» достаточно совершать повседневные покупки по карте ПСБ, получать за них ходы и находить призы: золото, серебро и бонусные баллы. Чтобы выиграть главный приз – путешествие, нужно собрать все фрагменты карты сокровищ, которые расположены на разных островах. ...
Прочитана: 506 раз
Общество 16.11.2017 14:57

Недобросовестное отношение к оплате потребленной электроэнергии может испортить планы на отдых за границей. Об этом читателям ИА «Высота 102» напоминает ПАО «Волгоградэнергосбыт». Энергетики  совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области проводят мероприятия, направленные на борьбу со злостными неплательщиками за электроэнергию. И рекомендуют всем, у кого есть задолженность, оплатить долги добровольно, не дожидаясь ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. О таком запрете должник, как правило, узнает уже на паспортном контроле, в аэропорту. Особенно неприятно попасть в категорию невыездных граждан в период новогодних каникул. Специалисты уточняют, что погасить долг на месте, перед вылетом, не получится. На это потребуется...
Прочитана: 811 раз
Астрахань 16.11.2017 14:32

Гражданин Болгарии пострадал в ДТП на трассе Волгоград – Астрахань На 1038-м километре трассы Тамбов – Волгоград – Астрахань автомобиль Seat Alhambra врезался во впереди идущую фуру Volvo, за рулём которой находился 48-летний житель Лиманского района. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального УМВД, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителя легкового автомобиля. За рулём иномарки находился 64-летний гражданин Болгарии. В результате ДТП он госпитализирован с черепно-мозговой  травмой, многочисленными ушибленными ранами головы, гематомами и закрытой травмой живота в одну из больниц города Волгограда. На переднем пассажирском сиденье в иномарке находился 70-летний житель соседнего региона. В аварии он не пострадал. По факту произошедшего проводится административное...
Прочитана: 689 раз
Расследования 16.11.2017 14:30

Дело обманутых вкладчиков "Волгоградского Фонда Сбережений" передадут в Москву Следственно-оперативные действия по делу обманутых вкладчиков кредитно-потребительского кооператива "Волгоградский Фонд Сбережений" пройдут в Волгограде до конца декабря, после чего дело передадут в следственный департамент МВД России. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня на встрече с обманутыми вкладчиками сообщила замначальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики УМВД России по г. Волгограду Мария Чекина. Встреча прошла в малом зале Волгоградского планетария, где собралось порядка 50 человек, среди которых было много пенсионеров. Организовали встречу юристы межрегиональной общественной организации "Кредитный правозащитник", куда за помощью обратилось около 100 обманутых вкладчиков...
Прочитана: 11953 раз
Телеком 16.11.2017 14:08

«МегаФон» расширил покрытие в пяти районах Волгоградской области Технические специалисты «МегаФона» провели работы по расширению сети в поселках с населением 900-4000 человек, а также точечно в двух крупных районных центрах. Это позволило компании обеспечить проживающих в них абонентов лучшим качеством голосовой связи.  Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в список мест, где были проведены технические работы, входят: села Червленое и Дубовый Овраг Светлоярского района, хутор Родники Дубовского района, село Лог Иловлинского района, станица Голубинская, поселок Крепинский и город Калач-на-Дону Калачевского района, поселок Красноярский Чернышковского района, а также переулок Селиванова в «столице...
Прочитана: 798 раз
Спорт 16.11.2017 12:49 (Обновлено: 16.11.2017 13:53)

На стадионе «Волгоград Арена» завершилась прошивка футбольного поля полимерным волокном, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию «Стройтрансгаз». По данным генподрядчика, площадь обработанного участка составила 8 тыс. кв. м. Для прошивки использовано около 48 тыс. км искусственного волокна - это больше,  чем длина экватора Земли. Параллельно в тестовом режиме запущена в работу система подогрева. В основание поля встроены специальные датчики, при помощи которых агрономы осуществляют постоянный мониторинг температуры корневого слоя. Далее специалистам предстоит выполнить комплекс мероприятий по уходу за газоном, чтобы подготовить его к зиме.  
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Учащиеся школы Калача-на-Дону не дождались спортплощадки

 

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