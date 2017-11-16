



Ставшие традиционными осенние акции милосердия, которые компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» начала еще в 2012 году, продолжаются. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, во Всемирный день борьбы с диабетом главный специалист административной дирекции «ЕвроХим-ВолгаКалий» Борис Усов с волнением вручил медицинское оборудование – инсулиновые помпы десяти юным волгоградцам.

Напомним, уже шестой год в октябре в Волгограде проходят показы лучших семейных и детских спектаклей, мюзиклов и шоу, на которые компания приглашает детей-сирот и детей с ограниченными возможностями из всех районов Волгоградской области. Часть билетов реализуется в свободной продаже. Вырученные средства направляются на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования – инсулиновой помпы. И самый волшебный момент праздника наступает, когда председатель общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Раиса Скрынникова прямо на сцене театра вручает ребенку сертификат на приобретение необходимого для здоровья медицинского аппарата.

Продолжением осенней сказки, которую компания создает для детей, становится день, когда в торжественной обстановке в зале администрации Волгоградской области представитель компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» вручает детям очень важные и нужные для их здоровья подарки – инсулиновые помпы, приобретенные в рамках благотворительной деятельности компании.

«Нельзя не волноваться, видя счастливые глаза мальчиков и девочек, радость их родителей. Мы очень рады, что нам удалось помочь детям в их противостоянии недугу, и приложим все силы, чтобы продолжить и расширить наши традиции благотворительности», - отметил после церемонии представитель компании.

Заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева поблагодарила предприятие за благое дело, которое даст детям возможность радоваться жизни: «Сложно переоценить значение помощи и поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Спасибо компании за заботу и внимание к детям!»

Всего за шесть лет компания передала маленьким волгоградцам более 60 помп. Благотворительность, а также спорт, здоровье, образование и экология - пять важных общекорпоративных приоритетов системы социальной политики предприятия.За большие достижения в благотворительной и общественной деятельности президент России Владимир Путин наградил известного российского предпринимателя, бенефициара компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко знаком отличия «За благодеяние».



