В Волгограде в «Родниковую долину» больше не поедут маршрутки

В Волгограде готовится к открытию новый вспомогательный маршрут. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, волгоградцы, проживающие в этом микрорайоне, неоднократно жаловались на нехватку удобного и безопасного общественного транспорта. Для обеспечения их потребностей микроавтобусы маршрутов №№ 64а и 15а заменяются комфортабельными автобусами средней вместимости №№ 5 и 5к, которые доставят пассажиров как в южном, так и в северном направлениях - к пл. Советской в Ворошиловском районе и ТЦ «Лента» в Красноармейском районе.

Справка. В ходе предыдущей работы за последние три года на муниципальные маршруты вышло 367 новых комфортабельных автобусов. Только в 2017 году открыты 15 новых автобусных маршрутов. Это позволило разгрузить основные улицы города путем планомерной замены на опорных маршрутах микроавтобусы вместительными комфортабельными и безопасными автобусами, повысить безопасность и пропускную способность дорог. Сегодня быстро, безопасно и экономично пассажиры могут доехать в любой район города на муниципальном автобусном или электрическом транспорте. Теперь пришло время следующего этапа: открываются новые вспомогательные маршруты, совершенствуется ряд уже существующих, исходя из потребностей жителей отдаленных городских территорий.



