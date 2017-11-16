Новый кроссовер Honda CR-V 2.0 уже в продаже

Новые Honda CR-V 2.0 поступили в Волгоградский официальный дилерский центр марки. О достоинствах одного из наиболее популярных кроссоверов рассказали ИА «Высота 102» в компании «ВР-Сакура».

Японский автомобиль подкупает в первую очередь своей универсальностью и привлекательной футуристичной внешностью – он будет эффектно смотреться как в городе, так и на бескрайних просторах.













Перекрещивающиеся линии кузова делают машину визуально более эффектной и компактной. При этом такая легкость прослеживается как во внешнем оформлении, так и во внутреннем.

Колесные диски – стильные и массивные. Удобная коробка передач быстро выполняет все команды и не барахлит даже в самых сложных ситуациях. Дизельный двигатель и невысокая цена по сравнению с конкурентами делают данный автомобиль не просто конкурентоспособным, а лучшим кроссовером на данном сегменте рынка.













Внутреннее оснащение предназначено для простых, но взыскательных пользователей. Салон машины весьма вместителен, все пассажиры будут чувствовать себя комфортно. Водительское сидение располагается достаточно высоко. Это продиктовано в первую очередь мерами безопасности, ведь так человек видит больше, соответственно, может себя уберечь от потенциальных угроз.

В первую очередь покупатели ценят авто за его практичность. Помимо устойчивости к внешним повреждениям у Honda CR-V 2.0 можно отметить комфорт для пассажиров:

• удобные кресла;

• отсек в подлокотнике;

• специальная полка для телефона;

• подушки, заботящиеся о коленях.

Такие «неожиданности» от японского производителя делают пребывание в салоне еще более приятным.

Внутри также располагается современная мультимедийная система, которой легко управлять. Высокое качество звука позволит наслаждаться любимыми аудиозаписями в превосходном качестве. Сочетание качественной мультимедийной системы и потрясающих технических характеристик делают модель одной из наиболее привлекательных машин на данном сегменте рынка.

Пятое поколение Honda CR-V 2.0 по всем показателя превзошло четвертое. Видно это даже по внешним размерам машины. Вместительность багажника увеличивается более чем в 3 раза. Она составляет 1669 л, если сложить задние сидения.

Существует несколько комплектаций, которые будут различаться своей мощностью. Если взглянуть на 1.6 литровую модель, то в ней 160 лошадиных сил. Это позволяет машине быстро разогнаться до 140 км/ч. При этом водитель будет уверенно контролировать авто. До 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 10 секунд. Максимальная же скорость составит целых 197 км/ч.













Honda CR-V 2.0 одинаково хорошо управляема как на скоростной трассе, так и на грунтовой дороге. Важным преимуществом по сравнению с другими кроссоверами является низкий расход топлива. В смешанном цикле он составит всего 5.1 л на 100 км.

При движении на крупных магистралях расход будет еще меньше. Несмотря на то, что в городских условиях он составит 6-7 литров – это прекрасный результат для автомобилей данного класса. Жесткое и надежное рулевое управление делает такую машину прочной.

Ей удобно управлять даже при плохой погоде. Хорошо себя чувствует и подвеска, которая не повреждается при езде по бездорожью. Ее прочность и надежность являются залогом длительного и бесперебойного функционирования автомобиля.













Легкое и непринужденное управление позволит наслаждаться пребыванием за рулем даже во время длительных поездок. Машина буквально парит по дороге. При этом такое чувство возникает как при езде по городу, так и передвигаясь за его пределами.













Еще одним преимуществом будет бесшумное функционирование. Вы не услышите сильного звука двигателя или каких-либо других приборов. Электроусилитель руля помогает добавить мощность, когда водитель в этом нуждается. С его помощью будет гораздо легче парковаться и передвигаться по оживленным трассам.

Японский кроссовер Honda CR-V 2.0 – это идеальное сочетание качества и гарантия длительной и бесперебойной работы на протяжении долгих лет.



