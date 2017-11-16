«Концессии теплоснабжения» улучшают обеспечение волгоградцев горячей водой









«Концессии теплоснабжения» продолжают реализацию программы по улучшению обеспечения горячим водоснабжением жителей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе первых домов, где ведется строительство циркуляционных трубопроводов и восстанавливается система обратной циркуляции – пять жилых зданий на ул. Загорской в Тракторозаводском районе.

Проблема с «обратками» существует в Волгограде давно. Во многих домах система обратной циркуляции просто не была предусмотрена еще на этапе строительства, в некоторых жилых зданиях она вышла из строя в процессе эксплуатации. По словам жителя дома №7 по улице Загорской Тимофея Шершеня, ждать, когда из крана горячей воды потечет именно горячая, приходится часами.

«Для разрешения данной ситуации мы разработали программу улучшения обеспечения ГВС, в рамках которой предполагается строительство новых трубопроводов горячего водоснабжения и восстановление наружной циркуляции. В данную программу в 2017 году вошли 63 дома», - пояснил информагентству заместитель директора по сбытовой деятельности ООО "Концессии теплоснабжения" Урал Бигнов.

Новая сеть горячего водоснабжения прокладывается из гибких полимерных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, срок службы которых составляет более 40 лет. Евгений Ермилов, начальник тепловых сетей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов объяснил, что обновление сети ГВС – вид работ, который можно осуществлять в холодное время года. Строительство данных трубопроводов не влияет на теплоснабжение потребителей. Горячее водоснабжение домов, вошедших в программу, также осуществляется в штатном режиме: до ввода в эксплуатацию новых сетей горячая вода подается по действующим трубопроводам.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»









