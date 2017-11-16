ПАО «Волгоградэнергосбыт»: долги за электроэнергию лишат поездки за границу

Недобросовестное отношение к оплате потребленной электроэнергии может испортить планы на отдых за границей. Об этом читателям ИА «Высота 102» напоминает ПАО «Волгоградэнергосбыт». Энергетики совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области проводят мероприятия, направленные на борьбу со злостными неплательщиками за электроэнергию. И рекомендуют всем, у кого есть задолженность, оплатить долги добровольно, не дожидаясь ограничения права выезда за пределы Российской Федерации.

О таком запрете должник, как правило, узнает уже на паспортном контроле, в аэропорту. Особенно неприятно попасть в категорию невыездных граждан в период новогодних каникул. Специалисты уточняют, что погасить долг на месте, перед вылетом, не получится. На это потребуется время.