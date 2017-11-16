





Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов объяснил корреспонденту информагентства смысл песни, рассказал о том, что думает о хулителях музыкальной композиции и поделился творческими планами на будущее.









- Ваша песня в исполнении волгоградских кадетов буквально взорвала мировое медийное пространство: одни вас хвалят и благодарят за песню, другие яростно критикуют. Вы ожидали такой реакции?





- Резонанс среди интернет-пользователей песня вызвала еще в мае, после того, как я разместил видео на своем канале «Youtube». Уже тогда было много негативных отзывов, но положительных было больше. Мне неприятно, что на женщину накинулись неофашисты, навальщина – вся эта оппозиция. Она (Анна Кувычко, прим. ИА «Высота 102») только спела песню, все претензии ко мне, автор – я! Мы живем в свободной стране и каждый имеет право на свободное мнение.

- Какова предыстория записи клипа с участием детей и депутата Госдумы Анны Кувычко на Мамаевом кургане? Кто был инициатором?





- Песня нравится многим людям, потому что она патриотичная. Мне позвонила помощник парламентария и предложила сотрудничество. Я сказал: «Нравится – пойте, без проблем». После чего дети ее спели. Мне понравилось.





- На вас, в том числе как автора, обрушился шквал критики за те или иные фразы и посылы, звучащие в песне. Согласны ли вы с какими-то из доводов оппонентов?





- По образованию я журналист, ваш коллега. Я понимаю, о чем пишу. Темы я беру не с неба, а наблюдаю за ситуацией в стране и происходящее описываю в своих текстах. Большинство противников – фейковые, так называемые тролли. Они пишут комментарии и тут же пропадают. Это одноразовые пустышки – их задача забраковать мою идею о поддержке нашего политического руководства.





- Какой главный посыл песни «Дядя Вова»? Какую главную мысль вы хотели донести до общественности?





- Я люблю свою страну, уважаю Владимира Путина, как офицера и руководителя страны. Я сам служил в горячей точке. Среди артистов немало тех, кто выступает против действующей власти – я считаю, это неправильно. Мы родились в этой стране, живем в ней – какая бы ни была власть, мы не имеем право говорить плохо о нашем государстве и о нашем руководстве. Мы видим, что действующая власть делает для нашего государства. Я решил выступить противовесом тем артистам, которые критикуют власть, и написал песню о том, что думает народ.

Я сам из народа и высказываю в своих произведениях мнение людей. Я просто называю вещи своими именами. Меня обвинили в том, что я использовал жаргонизм: «Гегемон достал!». А как я еще по-другому спою? Если они реально достали! Со всех сторон окружили своими НАТО-вскими войсками. И что мне теперь – радоваться? Я реально вижу, что наш «дядя Вова» сохраняет целостность нашей страны, отстаивает ее интересы на политическом рубеже.

В комментариях в интернете пишут, что я – путинский подхалим, что у меня новая машина, квартира. Так и хочется сказать: «Успокойтесь!». Я езжу на стареньком автомобиле, живу на съемной квартире, сам родом из Ульяновска – не москвич. Поэтому никто меня не спонсирует, я написал эту песню на голом энтузиазме.

Меня обвиняют, что я якобы заставляю детей воевать. Да вы посмотрите, что в мире делают люди? Я хотел донести главную мысль: «Пусть на земле нашей будет мир!». Но, если главный командир позовет в последний бой - мы соберемся и пойдем защищать интересы нашей страны.





- Музыкальное творчество - это ваше увлечение, не основной вид деятельности?





- Да, это мое хобби. Я работаю шофером. Пишу, играю и пою с малых лет.





- В ближайшее время планируете написание песен на остросоциальные или политические темы?





- Периодически ко мне обращаются и просят сочинить песню на какую-то тему – про моряков, пограничников, десантников. Но я на заказ не пишу. Если тема меня задевает, я сажусь и пишу. Так было, к примеру, когда турки подбили наш самолет. Я не спал всю ночь, утром встал и написал песню «Самолет Су-24». Сейчас мы готовим первую пластинку, уже начал писать вторую.

Думаю, что я еще удивлю как своих поклонников, так и своих противников – будет интересно. В моем творчестве еще будут песни на такие темы, которые волнуют простых людей.



















