Промсвязьбанк и Mastercard запустили продолжение акции «Охота за золотом»

Промсвязьбанк и Mastercard объявили о старте второго эпизода акции «Охота за золотом» – «Эпизод 2. На островах!», которая продлится по 31 марта 2018 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Главный приз – туристическая путевка от партнера банка.

Для участия в акции держателям карт ПСБ Mastercard нужно зарегистрироваться на сайте и зайти в личный кабинет, в котором будет отображаться игровая карта с островами. «Охотникам» достаточно совершать повседневные покупки по карте ПСБ, получать за них ходы и находить призы: золото, серебро и бонусные баллы. Чтобы выиграть главный приз – путешествие, нужно собрать все фрагменты карты сокровищ, которые расположены на разных островах.

Получить новый ход можно, совершив покупку по карте ПСБ на сумму от 1000 рублей или выполнив задание: например, оплатив сотовую связь в мобильном банке или совершив покупки в различных категориях товаров. Победители определяются в онлайн-режиме, а призы начисляются в рублевом эквиваленте на карту ПСБ Mastercard или бонусный счет – PSBonus (в случае выигрыша бонусных баллов). Получить призы может каждый участник вне зависимости от потраченной суммы.

«В прошлом году «Охота за золотом» Промсвязьбанка стала победителем Премии Рунета по итогам народного голосования. В новой версии мы учли все пожелания и отзывы клиентов, улучшили дизайн и игровые механики: добавили мини-игры и новый главный приз – путешествие для всей семьи», – комментирует Алексей Сураков, руководитель направления партнерских акций Промсвязьбанка.

«Геймификация в общении с клиентами дает нам возможность предлагать новую модель использования банковских продуктов и услуг. Мы верим, что задали новый тренд, и видим большой потенциал развития этого направления в финансовом секторе», – отмечает Вячеслав Грицаенко, руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка.

Получить подробную информацию по условиям акции можно на сайте банка.



