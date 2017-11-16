







Следственно-оперативные действия по делу обманутых вкладчиков кредитно-потребительского кооператива "Волгоградский Фонд Сбережений" пройдут в Волгограде до конца декабря, после чего дело передадут в следственный департамент МВД России. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня на встрече с обманутыми вкладчиками сообщила замначальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики УМВД России по г. Волгограду Мария Чекина. Встреча прошла в малом зале Волгоградского планетария, где собралось порядка 50 человек, среди которых было много пенсионеров.













Организовали встречу юристы межрегиональной общественной организации "Кредитный правозащитник", куда за помощью обратилось около 100 обманутых вкладчиков кооператива. Всего в "Волгоградском Фонде Сбережений" по состоянию на конец первого полугодия этого года насчитывалось 853 пайщика. Чекина сообщила, что в Волгограде уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) было возбуждено 18 сентября 2017 года в отношении директора кооператива Натальи Савчук. На данный момент к делу приобщено уже 189 заявлений обманутых пайщиков.













Сумма ущерба составляет 67 млн 799 тысяч рублей. Подозреваемая Савчук утверждает, что была всего лишь наемным работником. Все деньги, полученные в качестве вкладов, переправлялись в Москву в сумках, где складывались в ячейках, а на счетах не оставались. Установлено, что организаторы этой мошеннической схемы таким образом "выкачивали" деньги не только в Волгограде, но еще и в 21 регионе РФ. В августе этого года следственным департаментом МВД России было возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Установлено, что организовал эту "финансовую пирамиду" бывший банкир, доктор экономических наук, профессор Максим Серкин. Деятельностью "пирамиды", собравшей 6 миллиардов рублей, он руководил прямо из камеры. Главной приманкой для клиентов было обещание выплаты повышенных дивидендов, достигавших 16−20 процентов годовых. Люди, среди которых в основном пенсионеры, верили рекламе и охотно несли свои деньги.

Дело обманутых волгоградских дольщиков будет направлено в следственный департамент МВД России, где его соединят с аналогичными делами из 21 региона РФ и направят в суд.

Сегодня обманутым вкладчикам КПК "Волгоградский Фонд Сбережений" на встрече подробно рассказали о сложившейся ситуации, помогли с оформлением необходимых заявлений, предоставили всю информацию о том, как действовать дальше. На собрании пайщиков юристы и сотрудники полиции еще раз акцентировали внимание на том, как распознать мошенников и не попасть в их сети снова.



