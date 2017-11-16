«МегаФон» расширил покрытие в пяти районах Волгоградской области





Технические специалисты «МегаФона» провели работы по расширению сети в поселках с населением 900-4000 человек, а также точечно в двух крупных районных центрах. Это позволило компании обеспечить проживающих в них абонентов лучшим качеством голосовой связи.

Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в список мест, где были проведены технические работы, входят: села Червленое и Дубовый Овраг Светлоярского района, хутор Родники Дубовского района, село Лог Иловлинского района, станица Голубинская, поселок Крепинский и город Калач-на-Дону Калачевского района, поселок Красноярский Чернышковского района, а также переулок Селиванова в «столице российской провинции» Урюпинске.

Сегодня, когда связью и интернетом «МегаФона» обеспечено 98% населения Волгоградской области, оператор уделяет особое внимание тонкой настройке сети, особенно в районах с растущим потреблением услуг. Так, значительная часть обновленного за последние месяцы оборудования находится в небольших населенных пунктах пяти районов. В результате здесь было увеличено покрытие сети «МегаФон» и усилен сигнал внутри помещений.

«Качественная сеть – одно из ключевых преимуществ, которое отличает МегаФон, поэтому мы уделяем максимум внимания ее развитию. Наряду с активным строительством сетей для быстрого интернета мы продолжаем укреплять и расширять покрытие голосовой сети, чтобы на всей территории Волгоградской области наши абоненты были довольны качеством услуг», – подчеркнул директор Волгоградского отделения «МегаФона» Кирилл Давыдов.