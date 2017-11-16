Под Волгоградом задержаны два “ВАЗа” с марихуаной

Более 130 граммов марихуаны изъяли полицейские из двух автомобилей “ВАЗ” в Городищенском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. При осмотре остановленного для проверки на посту ДПС “ВАЗ-2114” полицейские вместе с сотрудниками ФСБ нашли у 21-летнего пассажира около 100 граммов дурманящего вещества. Позже внимание правоохранителей привлекло странное поведение пассажиров “ВАЗ-2112”. Служебная собака подтвердила возникшие подозрения - она отыскала наркотики. В машине было спрятано более 30 граммов марихуаны, расфасованной в три полиэтиленовых пакетика. Сейчас любители “травки” находятся под подпиской о невыезде. В отношении них заведены уголовные дела по статье о незаконном хранении. Им грозит наказание вплоть до нескольких лет тюрьмы.