



Более 180 заявлений от обманутых вкладчиков кредитно-потребительского кооператива «Волгоградский Фонд Сбережений» уже поступило в полицию. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Ранее, сообщало информагентство, было зарегистрировано около 50 заявлений, а ущерб оценивался в 4 миллиона рублей.

Люди вкладывали свои кровные под 18-22% годового дохода. Но в августе прошлого года все офисы в Волгограде, Камышине, Волжском и Астрахани внезапно закрылись. Сейчас на руководителя финансовой организации, 58-летнюю жительницу Волгограда, заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Следователи просят всех, кто потерял свои деньги в КПК «Волгоградский Фонд Сбережений», обращаться с заявлениями в полицию по месту жительства или в следственное управление УМВД России по Волгограду.