|Происшествия
|16.11.2017 11:14
В Волгограде “скорая” с пациентом столкнулась с легковушкой из Калмыкии - пострадала медсестра
Медсестра скорой помощи попала в больницу после ДТП в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на проспекте Университетский около ТРЦ “Акварель”. Водитель спецмашины “Ford” спешил доставить в больницу пациента из Котельниково. Неотложка ехала с включенными сигналом и проблесковым маячком. По имеющимся данным, проезжая перекресток на красный свет, водитель не убедился, что ему уступают дорогу. В результате микроавтобус врезался в иномарку “Nissan Almera”. Легковушкой управлял 24-летний житель Калмыкии. В результате столкновения в больницу вместо одного поступили два пациента.
В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства
Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России
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|Происшествия
|16.11.2017 16:25 (Обновлено: 16.11.2017 16:27)
По предварительным данным один человек погиб, еще один получил ожоги в результате пожара на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе Волгограда - базе "Колорит". Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения области, пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики. Напомним, сообщение о пожаре поступило в оперативную службу в 15.53. Склад находится по улице Ползунова,1. Строение размером 15х20 метров полностью охвачено огнем.
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|Экономика
|16.11.2017 16:18
«Концессии теплоснабжения» продолжают реализацию программы по улучшению обеспечения горячим водоснабжением жителей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе первых домов, где ведется строительство циркуляционных трубопроводов и восстанавливается система обратной циркуляции – пять жилых зданий на ул. Загорской в Тракторозаводском районе. Проблема с «обратками» существует в Волгограде давно. Во многих домах система обратной циркуляции просто не была предусмотрена еще на этапе строительства, в некоторых жилых зданиях она вышла из строя в процессе эксплуатации. По словам жителя дома №7 по улице Загорской Тимофея Шершеня, ждать, когда из крана горячей воды потечет именно горячая, приходится часами. «Для разрешения...
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|Происшествия
|16.11.2017 16:07 (Обновлено: 16.11.2017 16:23)
Склад с лакокрасочной продукцией горит в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании строения, расположенного на улице Ползунова, поступило в оперативные службы в 15.53. К данной минуте склад размером 15х20 метров горит по всей площади. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
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|Экономика
|16.11.2017 15:35
Промсвязьбанк и Mastercard объявили о старте второго эпизода акции «Охота за золотом» – «Эпизод 2. На островах!», которая продлится по 31 марта 2018 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Главный приз – туристическая путевка от партнера банка. Для участия в акции держателям карт ПСБ Mastercard нужно зарегистрироваться на сайте и зайти в личный кабинет, в котором будет отображаться игровая карта с островами. «Охотникам» достаточно совершать повседневные покупки по карте ПСБ, получать за них ходы и находить призы: золото, серебро и бонусные баллы. Чтобы выиграть главный приз – путешествие, нужно собрать все фрагменты карты сокровищ, которые расположены на разных островах. ...
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|Общество
|16.11.2017 14:57
Недобросовестное отношение к оплате потребленной электроэнергии может испортить планы на отдых за границей. Об этом читателям ИА «Высота 102» напоминает ПАО «Волгоградэнергосбыт». Энергетики совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области проводят мероприятия, направленные на борьбу со злостными неплательщиками за электроэнергию. И рекомендуют всем, у кого есть задолженность, оплатить долги добровольно, не дожидаясь ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. О таком запрете должник, как правило, узнает уже на паспортном контроле, в аэропорту. Особенно неприятно попасть в категорию невыездных граждан в период новогодних каникул. Специалисты уточняют, что погасить долг на месте, перед вылетом, не получится. На это потребуется...
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|Астрахань
|16.11.2017 14:32
На 1038-м километре трассы Тамбов – Волгоград – Астрахань автомобиль Seat Alhambra врезался во впереди идущую фуру Volvo, за рулём которой находился 48-летний житель Лиманского района. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального УМВД, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителя легкового автомобиля. За рулём иномарки находился 64-летний гражданин Болгарии. В результате ДТП он госпитализирован с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибленными ранами головы, гематомами и закрытой травмой живота в одну из больниц города Волгограда. На переднем пассажирском сиденье в иномарке находился 70-летний житель соседнего региона. В аварии он не пострадал. По факту произошедшего проводится административное...
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|Расследования
|16.11.2017 14:30
Следственно-оперативные действия по делу обманутых вкладчиков кредитно-потребительского кооператива "Волгоградский Фонд Сбережений" пройдут в Волгограде до конца декабря, после чего дело передадут в следственный департамент МВД России. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня на встрече с обманутыми вкладчиками сообщила замначальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики УМВД России по г. Волгограду Мария Чекина. Встреча прошла в малом зале Волгоградского планетария, где собралось порядка 50 человек, среди которых было много пенсионеров. Организовали встречу юристы межрегиональной общественной организации "Кредитный правозащитник", куда за помощью обратилось около 100 обманутых вкладчиков...
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|Телеком
|16.11.2017 14:08
Технические специалисты «МегаФона» провели работы по расширению сети в поселках с населением 900-4000 человек, а также точечно в двух крупных районных центрах. Это позволило компании обеспечить проживающих в них абонентов лучшим качеством голосовой связи. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в список мест, где были проведены технические работы, входят: села Червленое и Дубовый Овраг Светлоярского района, хутор Родники Дубовского района, село Лог Иловлинского района, станица Голубинская, поселок Крепинский и город Калач-на-Дону Калачевского района, поселок Красноярский Чернышковского района, а также переулок Селиванова в «столице...
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|Спорт
|16.11.2017 12:49 (Обновлено: 16.11.2017 13:53)
На стадионе «Волгоград Арена» завершилась прошивка футбольного поля полимерным волокном, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию «Стройтрансгаз». По данным генподрядчика, площадь обработанного участка составила 8 тыс. кв. м. Для прошивки использовано около 48 тыс. км искусственного волокна - это больше, чем длина экватора Земли. Параллельно в тестовом режиме запущена в работу система подогрева. В основание поля встроены специальные датчики, при помощи которых агрономы осуществляют постоянный мониторинг температуры корневого слоя. Далее специалистам предстоит выполнить комплекс мероприятий по уходу за газоном, чтобы подготовить его к зиме.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|16.11.2017 12:47
Сегодня в Волгоградском городском совете ветеранов чествовали Михаила Васильевича Терещенко - единственного в ЮФО кавалера пяти орденов Красной звезды, сообщает ИА «Высота 102». Участнику Великой отечественной войны исполнилось 95 лет. Он прошел сложный путь - сирота, выросший в детском доме, познавший голод и невзгоды, смог достойно преодолеть все жизненные испытания. В 1941 году во время знаменитого ноябрьского парада 19-летний артиллерист Терещенко проехал по Красной площади на лафете своей пушки, а затем вместе с товарищами по оружию бился за Москву, встретил день победы в Праге. На сайте министерства обороны «Подвиг народа» есть документы, свидетельствующие о доблести Михаила Терещенко во время войны. «Верный сын своей...
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|Расследования
|16.11.2017 12:46 (Обновлено: 16.11.2017 14:02)
Судебный процесс по делу о покушение на мошенничество в особо крупном размере в отношении Олега Михеева приостановлен до его розыска и взятия под стражу. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, 27 сентября этого года Советский райсуд приостановил производство по уголовному делу Олега Михеева до того момента, пока его не найдут и не возьмут под стражу. На состоявшемся накануне апелляционном заседании областного суда служители Фемиды оставили это постановление неизменным. Розыском экс-депутата займется прокуратура. ...
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|Происшествия
|16.11.2017 12:12
Более 130 граммов марихуаны изъяли полицейские из двух автомобилей “ВАЗ” в Городищенском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. При осмотре остановленного для проверки на посту ДПС “ВАЗ-2114” полицейские вместе с сотрудниками ФСБ нашли у 21-летнего пассажира около 100 граммов дурманящего вещества. Позже внимание правоохранителей привлекло странное поведение пассажиров “ВАЗ-2112”. Служебная собака подтвердила возникшие подозрения - она отыскала наркотики. В машине было спрятано более 30 граммов марихуаны, расфасованной в три полиэтиленовых пакетика. Сейчас любители “травки” находятся под подпиской о невыезде. В отношении них заведены уголовные дела по статье о незаконном хранении. Им грозит наказание вплоть до...
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|Расследования
|16.11.2017 11:56
Более 180 заявлений от обманутых вкладчиков кредитно-потребительского кооператива «Волгоградский Фонд Сбережений» уже поступило в полицию. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Ранее, сообщало информагентство, было зарегистрировано около 50 заявлений, а ущерб оценивался в 4 миллиона рублей. Люди вкладывали свои кровные под 18-22% годового дохода. Но в августе прошлого года все офисы в Волгограде, Камышине, Волжском и Астрахани внезапно закрылись. Сейчас на руководителя финансовой организации, 58-летнюю жительницу Волгограда, заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи просят всех, кто потерял свои деньги в КПК «Волгоградский Фонд Сбережений», обращаться с заявлениями...
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|Здравоохранение
|16.11.2017 11:39
За 10 месяце этого года медосмотры прошли 366,5 тысяч детей, проживающих в регионе. Из них лишь 22% были признаны здоровыми, 69% - имеют функциональные нарушения. А у 10% обнаружены хронические заболевания, в том числе грозящие инвалидностью. Такие данные, сообщает ИА "Высота 102", озвучил председатель комитета по здравоохранению Волгоградской области Владимир Шкарин сегодня в областной думе на парламентском часе, посвященном медицинской профилактике. Всего же за январь-сентябрь в центрах здоровья региона обследование прошли 47,4 тысячи человек. У 63% взрослых и 59% детей выявлены факторы риска по развитию заболеваний. Почти у половины граждан, которые в этом году в регионе прошли осмотры...
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|Экономика
|16.11.2017 10:54
Банк ВТБ профинансировал расширение производственных мощностей тепличного хозяйства ООО «Овощевод» (ТМ «Ботаника») в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщил на состоявшейся накануне пресс-конференции журналистам волгоградских СМИ руководитель дирекции ВТБ по Волгоградской и Астраханской области Владимир Русаев. Сотрудничество ВТБ и ООО «Овощевод» началось в 2013 году: в декабре была открыта кредитная линия на строительство первой очереди тепличного комплекса на сумму 750 млн рублей сроком на 8 лет. На сегодняшний момент уже запущена 3-я очередь комплекса, на строительство которой в 2016 году банком были выданы кредитные средства в сумме 2,5 млрд рублей. В дальнейшем планируется начать строительство...
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16 ноября 16:07
16 ноября 12:49
16 ноября 12:46
16 ноября 12:12
16 ноября 11:56
16 ноября 11:14
В Волгограде “скорая” с пациентом столкнулась с легковушкой из Калмыкии - пострадала медсестра
16 ноября 10:49
Происшествия
16 ноября 16:07
16 ноября 12:12
16 ноября 11:14
В Волгограде “скорая” с пациентом столкнулась с легковушкой из Калмыкии - пострадала медсестра
16 ноября 10:49
16 ноября 10:30
16 ноября 09:15
15 ноября 13:07
15 ноября 08:22
14 ноября 20:11
14 ноября 14:19
14 ноября 13:14
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