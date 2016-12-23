Нашумевший видеоклип на песню «Дядя Вова», в съемках которого приняли участие ученики кадетских классов и депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, продолжает вызывать бурные споры как у его сторонников, так и у его критиков. Более сотни не только российских интернет-порталов, но и международных изданий, в том числе, известная английская газета «Sun» уделили внимание этому клипу, а читатели – бурно комментировали. Причем обсуждалась не только творческая составляющая песни, но и ее содержание. Не остались в стороне и региональные интернет-сайты, некоторые из которых позволили себе от имени всех волгоградцев выразить возмущение появлением данного клипа. ...