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 16.11.2017 12:47

В Волгограде участник исторического парада 1941 года отметил 95-летие


Сегодня в Волгоградском городском совете ветеранов чествовали Михаила Васильевича Терещенко - единственного в ЮФО кавалера пяти орденов Красной звезды, сообщает ИА «Высота 102».  Участнику Великой отечественной войны исполнилось 95 лет. Он прошел сложный путь - сирота, выросший в детском доме, познавший голод и невзгоды, смог достойно преодолеть все жизненные испытания. В 1941 году во время знаменитого ноябрьского парада 19-летний артиллерист Терещенко проехал по Красной площади на лафете своей пушки, а затем вместе с товарищами по оружию бился за Москву, встретил день победы в Праге. На  сайте министерства обороны «Подвиг народа» есть документы, свидетельствующие о доблести Михаила Терещенко во время войны. «Верный сын своей Родины, воспитанный на средства государства, младший лейтенант Терещенко доблестно отплачивает заботу о себе», - такое заключение в духе советского времени сделано после описания подвигов молодого офицера в Румынии.





В мирное время Михаил Васильевич Терещенко работал в сфере ракетостроения вместе с командой основоположника практической космонавтики Сергея Королева, участвовал в испытаниях сложнейшей техники. Сегодня, в день своего 95-летия ветеран принимал поздравления со свойственной ему скромностью и чувством юмора. 

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Происшествия 16.11.2017 16:25 (Обновлено: 16.11.2017 16:27)

По предварительным данным один человек погиб, еще один получил ожоги в результате пожара на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе Волгограда - базе "Колорит". Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения области, пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики. Напомним, сообщение о пожаре поступило в оперативную службу в 15.53. Склад находится по улице Ползунова,1. Строение размером 15х20 метров полностью охвачено огнем.
Прочитана: 785 раз
Экономика 16.11.2017 16:18

«Концессии теплоснабжения» улучшают обеспечение волгоградцев горячей водой «Концессии теплоснабжения» продолжают реализацию программы по улучшению обеспечения горячим водоснабжением жителей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе первых домов, где ведется строительство циркуляционных трубопроводов и восстанавливается система обратной циркуляции – пять жилых зданий на ул. Загорской в Тракторозаводском районе.  Проблема с «обратками» существует в Волгограде давно. Во многих домах система обратной циркуляции просто не была предусмотрена еще на этапе строительства, в некоторых жилых зданиях она вышла из строя в процессе эксплуатации. По словам жителя дома №7 по улице Загорской Тимофея Шершеня, ждать, когда из крана горячей воды потечет именно горячая, приходится часами.  «Для разрешения...
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Происшествия 16.11.2017 16:07 (Обновлено: 16.11.2017 16:23)

Склад с лакокрасочной продукцией горит в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании строения, расположенного на улице Ползунова, поступило в оперативные службы в 15.53. К данной минуте склад размером 15х20 метров горит по всей площади. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Прочитана: 3244 раз
Экономика 16.11.2017 15:35

Промсвязьбанк и Mastercard объявили о старте второго эпизода акции «Охота за золотом» – «Эпизод 2. На островах!», которая продлится по 31 марта 2018 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Главный приз – туристическая путевка от партнера банка. Для участия в акции держателям карт ПСБ Mastercard нужно зарегистрироваться на сайте и зайти в личный кабинет, в котором будет отображаться игровая карта с островами. «Охотникам» достаточно совершать повседневные покупки по карте ПСБ, получать за них ходы и находить призы: золото, серебро и бонусные баллы. Чтобы выиграть главный приз – путешествие, нужно собрать все фрагменты карты сокровищ, которые расположены на разных островах. ...
Прочитана: 351 раз
Общество 16.11.2017 14:57

Недобросовестное отношение к оплате потребленной электроэнергии может испортить планы на отдых за границей. Об этом читателям ИА «Высота 102» напоминает ПАО «Волгоградэнергосбыт». Энергетики  совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области проводят мероприятия, направленные на борьбу со злостными неплательщиками за электроэнергию. И рекомендуют всем, у кого есть задолженность, оплатить долги добровольно, не дожидаясь ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. О таком запрете должник, как правило, узнает уже на паспортном контроле, в аэропорту. Особенно неприятно попасть в категорию невыездных граждан в период новогодних каникул. Специалисты уточняют, что погасить долг на месте, перед вылетом, не получится. На это потребуется...
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Астрахань 16.11.2017 14:32

Гражданин Болгарии пострадал в ДТП на трассе Волгоград – Астрахань На 1038-м километре трассы Тамбов – Волгоград – Астрахань автомобиль Seat Alhambra врезался во впереди идущую фуру Volvo, за рулём которой находился 48-летний житель Лиманского района. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального УМВД, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителя легкового автомобиля. За рулём иномарки находился 64-летний гражданин Болгарии. В результате ДТП он госпитализирован с черепно-мозговой  травмой, многочисленными ушибленными ранами головы, гематомами и закрытой травмой живота в одну из больниц города Волгограда. На переднем пассажирском сиденье в иномарке находился 70-летний житель соседнего региона. В аварии он не пострадал. По факту произошедшего проводится административное...
Прочитана: 404 раз
Расследования 16.11.2017 14:30

Дело обманутых вкладчиков "Волгоградского Фонда Сбережений" передадут в Москву Следственно-оперативные действия по делу обманутых вкладчиков кредитно-потребительского кооператива "Волгоградский Фонд Сбережений" пройдут в Волгограде до конца декабря, после чего дело передадут в следственный департамент МВД России. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня на встрече с обманутыми вкладчиками сообщила замначальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики УМВД России по г. Волгограду Мария Чекина. Встреча прошла в малом зале Волгоградского планетария, где собралось порядка 50 человек, среди которых было много пенсионеров. Организовали встречу юристы межрегиональной общественной организации "Кредитный правозащитник", куда за помощью обратилось около 100 обманутых вкладчиков...
Прочитана: 11197 раз
Телеком 16.11.2017 14:08

«МегаФон» расширил покрытие в пяти районах Волгоградской области Технические специалисты «МегаФона» провели работы по расширению сети в поселках с населением 900-4000 человек, а также точечно в двух крупных районных центрах. Это позволило компании обеспечить проживающих в них абонентов лучшим качеством голосовой связи.  Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в список мест, где были проведены технические работы, входят: села Червленое и Дубовый Овраг Светлоярского района, хутор Родники Дубовского района, село Лог Иловлинского района, станица Голубинская, поселок Крепинский и город Калач-на-Дону Калачевского района, поселок Красноярский Чернышковского района, а также переулок Селиванова в «столице...
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Спорт 16.11.2017 12:49 (Обновлено: 16.11.2017 13:53)

На стадионе «Волгоград Арена» завершилась прошивка футбольного поля полимерным волокном, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию «Стройтрансгаз». По данным генподрядчика, площадь обработанного участка составила 8 тыс. кв. м. Для прошивки использовано около 48 тыс. км искусственного волокна - это больше,  чем длина экватора Земли. Параллельно в тестовом режиме запущена в работу система подогрева. В основание поля встроены специальные датчики, при помощи которых агрономы осуществляют постоянный мониторинг температуры корневого слоя. Далее специалистам предстоит выполнить комплекс мероприятий по уходу за газоном, чтобы подготовить его к зиме.  
Прочитана: 955 раз
Расследования 16.11.2017 12:46 (Обновлено: 16.11.2017 14:02)

В Волгограде суд приостановил рассмотрение дела Олега Михеева Судебный процесс по делу о покушение на мошенничество в особо крупном размере в отношении Олега Михеева приостановлен до его розыска и взятия под стражу. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, 27 сентября этого  года Советский райсуд приостановил производство по уголовному делу Олега Михеева  до того момента,  пока его не найдут и не возьмут под стражу. На состоявшемся накануне апелляционном заседании областного суда служители Фемиды оставили это постановление неизменным. Розыском экс-депутата займется прокуратура. ...
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Происшествия 16.11.2017 12:12

Более 130 граммов марихуаны изъяли полицейские из двух  автомобилей “ВАЗ”  в Городищенском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. При осмотре остановленного для проверки на посту ДПС “ВАЗ-2114”  полицейские вместе с сотрудниками ФСБ нашли у 21-летнего пассажира около 100 граммов дурманящего вещества. Позже внимание правоохранителей привлекло странное поведение пассажиров “ВАЗ-2112”. Служебная собака подтвердила возникшие подозрения - она отыскала наркотики. В машине было спрятано более 30 граммов марихуаны,  расфасованной в три полиэтиленовых пакетика.  Сейчас любители “травки” находятся под подпиской о невыезде. В отношении них заведены уголовные дела по статье о незаконном хранении. Им грозит наказание вплоть до...
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Расследования 16.11.2017 11:56

В Волгоградской области растет число обманутых вкладчиков КПК «Волгоградский Фонд Сбережений» Более 180 заявлений от обманутых вкладчиков кредитно-потребительского кооператива  «Волгоградский Фонд Сбережений» уже поступило в полицию. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Ранее, сообщало информагентство, было зарегистрировано около 50 заявлений, а ущерб оценивался в 4 миллиона рублей.  Люди вкладывали свои кровные под 18-22% годового дохода. Но в августе прошлого года все офисы в Волгограде, Камышине, Волжском и Астрахани  внезапно закрылись. Сейчас на руководителя финансовой организации, 58-летнюю жительницу Волгограда, заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».   Следователи просят всех,  кто потерял свои деньги в КПК «Волгоградский Фонд Сбережений»,  обращаться с заявлениями...
Прочитана: 882 раз
Здравоохранение 16.11.2017 11:39

Лишь четверть обследованных детей в Волгоградской области оказалась здоровой За 10 месяце этого года медосмотры прошли 366,5 тысяч  детей, проживающих в регионе. Из них лишь 22% были признаны здоровыми, 69% - имеют функциональные нарушения. А у 10% обнаружены  хронические заболевания, в том числе грозящие инвалидностью. Такие данные, сообщает ИА "Высота 102",  озвучил председатель комитета по здравоохранению Волгоградской области Владимир Шкарин сегодня в областной думе на парламентском часе, посвященном медицинской профилактике.  Всего же за январь-сентябрь в центрах здоровья региона обследование прошли 47,4 тысячи человек. У 63% взрослых и 59% детей выявлены факторы риска по развитию заболеваний. Почти у половины граждан, которые в этом году в регионе прошли осмотры...
Прочитана: 3366 раз
Происшествия 16.11.2017 11:14

Медсестра скорой помощи попала в больницу после ДТП в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на проспекте Университетский около ТРЦ “Акварель”. Водитель спецмашины “Ford” спешил доставить в больницу  пациента из Котельниково. Неотложка ехала  с включенными сигналом и проблесковым маячком. По имеющимся данным, проезжая перекресток на красный свет, водитель не убедился, что ему уступают дорогу. В результате микроавтобус врезался в иномарку “Nissan Almera”.  Легковушкой управлял  24-летний   житель Калмыкии. В результате столкновения в больницу вместо одного поступили два пациента. 
Прочитана: 693 раз
Экономика 16.11.2017 10:54

ВТБ профинансировал расширение тепличного комплекса в Волгоградской области Банк ВТБ профинансировал расширение производственных мощностей тепличного хозяйства ООО «Овощевод» (ТМ «Ботаника») в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщил на состоявшейся накануне пресс-конференции журналистам волгоградских СМИ руководитель дирекции ВТБ по Волгоградской и Астраханской области Владимир Русаев.  Сотрудничество ВТБ и ООО «Овощевод» началось в 2013 году: в декабре была открыта кредитная линия на строительство первой очереди тепличного комплекса на сумму 750 млн рублей сроком на 8 лет. На сегодняшний момент уже запущена 3-я очередь комплекса, на строительство которой в 2016 году  банком были выданы кредитные средства в сумме 2,5 млрд рублей. В дальнейшем планируется начать строительство...
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