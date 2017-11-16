В Волгограде участник исторического парада 1941 года отметил 95-летие





Сегодня в Волгоградском городском совете ветеранов чествовали Михаила Васильевича Терещенко - единственного в ЮФО кавалера пяти орденов Красной звезды, сообщает ИА «Высота 102». Участнику Великой отечественной войны исполнилось 95 лет. Он прошел сложный путь - сирота, выросший в детском доме, познавший голод и невзгоды, смог достойно преодолеть все жизненные испытания. В 1941 году во время знаменитого ноябрьского парада 19-летний артиллерист Терещенко проехал по Красной площади на лафете своей пушки, а затем вместе с товарищами по оружию бился за Москву, встретил день победы в Праге. На сайте министерства обороны «Подвиг народа» есть документы, свидетельствующие о доблести Михаила Терещенко во время войны. «Верный сын своей Родины, воспитанный на средства государства, младший лейтенант Терещенко доблестно отплачивает заботу о себе», - такое заключение в духе советского времени сделано после описания подвигов молодого офицера в Румынии.