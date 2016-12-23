Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Происшествия
 16.11.2017 10:30

В Волгоградской области автоледи из Санкт-Петербурга и ее пассажир пострадали в ДТП с “Mercedes” из Воронежа

Два человека пострадали в  ДТП в  Новониколаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на 675 километре трассы Р 22"Каспий".  49-летняя жительница северной столицы, управляя «Nissan Juke», превысила скорость и авто врезалось в припаркованный «Mercedes-Benz», принадлежащий жителю Воронежа. В результате аварии петербурженка и ее 22-летний пассажир с травмами  попали в больницу.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Делегация из Архангельска посетила в Волгоградской области мусоросортировочный комплекс и полигонВ Волгограде обвиняемый в миллионных хищениях замгендиректора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» вернулся «в строй»В Волгограде задержанный на заседании с участием замгенпрокурора конкурсный управляющий отправлен под арестКолокола для собора Александра Невского сделают по древнерусскому «рецепту»В Волгограде фото на память с Кубком ЧМ-2018 сделали более 16 тыс человек
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства

Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России

На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"

Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение...

Она поет про любовь, излучает любовь и признается в любви. Добрые и теплые слова прозвучали и в адрес...

В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...

Происшествия 16.11.2017 11:14

Медсестра скорой помощи попала в больницу после ДТП в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на проспекте Университетский около ТРЦ “Акварель”. Водитель спецмашины “Ford” спешил доставить в больницу  пациента из Котельниково. Неотложка ехала  с включенными сигналом и проблесковым маячком. По имеющимся данным, проезжая перекресток на красный свет, водитель не убедился, что ему уступают дорогу. В результате микроавтобус врезался в иномарку “Nissan Almera”.  Легковушкой управлял  24-летний   житель Калмыкии. В результате столкновения в больницу вместо одного поступили два пациента. 
Прочитана: 121 раз
Экономика 16.11.2017 10:54

ВТБ профинансировал расширение тепличного комплекса в Волгоградской области Банк ВТБ профинансировал расширение производственных мощностей тепличного хозяйства ООО «Овощевод» (ТМ «Ботаника») в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщил на состоявшейся накануне пресс-конференции журналистам волгоградских СМИ руководитель дирекции ВТБ по Волгоградской и Астраханской области Владимир Русаев.  Сотрудничество ВТБ и ООО «Овощевод» началось в 2013 году: в декабре была открыта кредитная линия на строительство первой очереди тепличного комплекса на сумму 750 млн рублей сроком на 8 лет. На сегодняшний момент уже запущена 3-я очередь комплекса, на строительство которой в 2016 году  банком были выданы кредитные средства в сумме 2,5 млрд рублей. В дальнейшем планируется начать строительство...
Прочитана: 262 раз
Происшествия 16.11.2017 10:49

Два человека пострадали в аварии в  Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне  на 634 километре федеральной дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» 39-летний водитель из Пензенской области не справился с управлением своей “Kia Rio”, в результате машина вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с грузовиком «МАН ТGS», им управлял житель Курска.   В результате столкновения житель Пензенской области и его пассажир с травмами попали в больницу. 
Прочитана: 182 раз
Спорт 16.11.2017 10:46 (Обновлено: 16.11.2017 10:54)

Волгоградцы смогут купить билеты на ЧМ-2018 в порядке живой очереди Сегодня в полдень стартует очередной этап продаж билетов на игры чемпионата мира по футболу, сообщает ИА "Высота 102". Болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте FIFA. По данным пресс-службы FIFA, по итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщикам было распределено 622 117 билетов (на основании поступления платежей). В рамках данного периода были поданы заявки на 3 496 204 билетов, и спрос на многие билетные продукты и матчи сильно превысил количество доступных билетов. В связи с этим для распределения билетов была проведена случайная жеребьевка, которая прошла в присутствии...
Прочитана: 2746 раз
Экономика 16.11.2017 10:37

Первый вице-губернатор Волгоградской области разыскивает «подпольных» тружеников Восемьдесят восемь тысяч  трудоспособных жителей Волгоградской области не числятся ни в одной организации. Как сообщает ИА «Высота 102», первый вице-губернатор региона – председатель комитета финансов Александра Дорждеев выразил сомнения по поводу того, что данные граждане в действительности бездельничают. «Мы ищем 88 тысяч трудоспособного населения. По статистике  в регионе проживает 1 млн 288 тысяч человек, из них 88 тысяч – нигде не числятся. Они работают. Сегодня есть задача, поставленная, в том числе, налоговой инспекцией», - заявил накануне  главный финансист на заседании  профильного комитета областной думы при обсуждении проекта бюджета региона на 2018 год. Озабоченность ситуацией в сфере занятости населения выразил и...
Прочитана: 1612 раз
Расследования 16.11.2017 09:54

Прокуратурой пресечено незаконное распространение в сети интернет информации о способах обмана дольщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, прокуратура Иловлинского района Волгоградской области в рамках мониторинга сети интернет выявила сайты, на которых содержалась информация о способах обмана дольщиков, привлечения средств граждан с нарушением требований законодательства, в том числе без заключения договора долевого участия в строительстве. Вход на соответствующие сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля.  Однако привлечение денежных средств граждан для строительства объектов недвижимости должно осуществляться с учетом требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...
Прочитана: 575 раз
Происшествия 16.11.2017 09:15

Световая опора, сбитая девушкой - водителем внедорожника, повредила один и оставила без света два дома в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла  минувшей ночью на улице Хорошева. 26-летняя жительница станицы Алексеевская не справилась с управлением тяжелой иномарки и врезалась в столб, который упал на крышу частного дома №85 на улице Хуторская. Кровля была повреждена, обесточено само “пострадавшее” здание и дом по соседству. К счастью,  в ДТП обошлось без жертв.
Прочитана: 1131 раз
Здравоохранение 16.11.2017 08:53

Власти Волгоградской области объявили открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по реконструкции и эксплуатации лабораторного комплекса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, срок действия соглашения – 15 лет. От концессионера власти региона требуют вложить не менее 740 миллионов рублей в реконструкцию зданий и сооружений, предназначенных для проведения лабораторных исследований. Это – здания на проспекте Металлургов 25а, ул. Ангарской 114а в Волгограде и  по ул. Мичурина 8а в Михайловке. Как отмечается в документе, концессионер будет оказывать услуги по проведению лабораторных исследований в рамках территориальной программы бесплатной медицинской помощи в определенных объемах, а также по тарифам на оплату...
Прочитана: 1046 раз
Расследования 16.11.2017 08:18

Депутаты Волгоградской гордумы «споткнулись» о плитку Волгоградским УФАС России на основании материалов, представленных прокуратурой Волгограда, городской думе выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, гордума своим решением от 23.12.2016 № 52/1513 (ред. от 27.09.2017) утвердила порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города  и типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объекта. Так, исходя из названного порядка,  предприниматели должны за свой счет благоустроить территорию,  прилегающую к их объекту: замостить площадь, определенную организатором конкурса; установить малые архитектурные формы (количество также определяется органом местного самоуправления); установить объекты озеленения; а также убирать прилегающую территорию. ...
Прочитана: 6293 раз
Экономика 16.11.2017 08:15 (Обновлено: 16.11.2017 09:15)

Обещания главы администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области  Сергея Тюрина построить  в школе №1 новую спортивную площадку пока остаются на бумаге. В конце июля 2016 года Сергей Тюрин сообщил федеральным СМИ, что (цитируем) «…Эта школа была построена в 1951 году и является старейшей в нашем районе. Поэтому на ее ремонт выделяются серьезные средства… в этом будет проведен ремонт второго этажа и замена старых окон на пластиковые. На эти цели направлено порядка 4 млн рублей. Еще столько же будет потрачено на строительство новой современной спортивной площадки». С начала этих обещаний прошло почти полтора года, а площадка так и не приняла детей. ...
Прочитана: 605 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 16.11.2017 06:54

Спустя 75 лет после войны поисковики из Волгограда поставили точку в истории жизни подполковника Метляева из Уссурийска Судьба солдата Красной Армии,  командира 760-го полка подполковника Константина Михайловича Метляева стала известна его родным из Уссурийска, откуда родом был сам фронтовик.  Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель военно-патриотического поискового отряда «Курган» Алексей Медведев, он рассказал в одной из газет уссурийского края о находке останков воинов на территории Светлоярского района.  В июле этого года были обнаружены останки 11 бойцов, при каждом из которых находились их личные вещи, печать  760 стрелкового полка.  На статью откликнулась дочь героя Тамара Метляева, для...
Прочитана: 1131 раз
Аналитика 15.11.2017 20:01

Смотрите сегодня в программе: пока Волгоградская область обрастает помойками, соседние регионы активное начали реформирование сферы обращения с отходами. 25 поправок и пленение лаптей: на заседании профильного комитета Волгоградской областной думы нескучно обсудили проект бюджета региона на следующий год. Банкротство как выход: депутат регионального парламента пытается спастись от долга в 7 с лишним миллиардов рублей. Запуск в декабре: дорогостоящий ремонт многокилометрового отрезка Третьей продольной магистрали в Волгограде вышел на финишную прямую. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че»...
Прочитана: 22673 раз
Экономика 15.11.2017 18:05

Банк ВТБ в 1,5 раза увеличил кредитование корпоративных клиентов в Волгоградской области, выдав региональному среднему бизнесу в январе – сентябре 2017 года 12,3 млрд рублей. Эти цифры озвучил на состоявшейся сегодня пресс-конференции журналистам региональных СМИ руководитель дирекции ВТБ по Волгоградской и Астраханской области Владимир Русаев. Кредитный портфель банка без учёта кредитов органам государственной власти достиг 15,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов вырос на 18% и на 1 октября 2017 года превысил 16 млрд рублей. Кредитный портфель банка в регионе по отраслям распределился следующим образом: сельскохозяйственные предприятия и пищевая переработка - 50%, торговля - 26%, промышленные предприятия - 16%,...
Прочитана: 2084 раз
Общество 15.11.2017 18:02

Записанный в Волгограде видеоклип про дядю Вову «зашагал» по миру Нашумевший видеоклип на песню «Дядя Вова», в съемках которого приняли участие ученики кадетских классов и депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, продолжает вызывать бурные споры как у его сторонников, так и у его критиков. Более сотни не только российских интернет-порталов, но и международных изданий, в том числе, известная английская газета «Sun» уделили внимание этому клипу, а читатели – бурно комментировали. Причем обсуждалась не только творческая составляющая песни, но и ее содержание. Не остались в стороне и региональные интернет-сайты, некоторые из которых позволили себе от имени всех волгоградцев выразить возмущение появлением данного клипа.   ...
Прочитана: 20151 раз
Общество 15.11.2017 17:28 (Обновлено: 15.11.2017 21:23)

В отставку отправлен глава Плотниковского сельского поселения Даниловского района Николай Водолазко за бездействие по вопросу организации уличного освещения, сообщает ИА "Высота 102". Почти 1,5 тысячи жителей хуторов Плотников 1-й, Заплавка и Бобры уже почти два года не могут безопасно передвигаться по неосвещенным улицам в темное время суток. В сентябре 2017 года в администрацию Волгоградской области с просьбой разобраться в этой "темной" истории обратились депутаты Совета депутатов Плотниковского сельского поселения. Проверка показала, что в декабре 2015 года истек срок договора между администрацией Плотниковского сельского поселения и ресурсоснабжающей организацией на поставку электроэнергии для уличного освещения трех хуторов, входящих в состав сельского поселения. Новый...
Прочитана: 3638 раз


16 ноября 11:14
В Волгограде “скорая” с пациентом столкнулась с легковушкой из Калмыкии - пострадала медсестра
16 ноября 10:54
ВТБ профинансировал расширение тепличного комплекса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16 ноября 10:49
Водители из Пензы и Курска не поделили дорогу в Волгоградской области - пострадали два человека
16 ноября 10:46
Волгоградцы смогут купить билеты на ЧМ-2018 в порядке живой очереди Комментарии11Смотреть фотографии
16 ноября 10:37
Первый вице-губернатор Волгоградской области разыскивает «подпольных» тружеников Комментарии24Смотреть фотографии
16 ноября 10:30
В Волгоградской области автоледи из Санкт-Петербурга и ее пассажир пострадали в ДТП с “Mercedes” из Воронежа
16 ноября 09:54
В Волгоградской области пресекли попытки обмана дольщиков в интернете Комментарии2
16 ноября 09:15
В Волгограде автоледи на внедорожнике лишила дом крыши и света Комментарии16
16 ноября 08:53
В сферу здравоохранения Волгоградской области пустили концессию Комментарии17
16 ноября 08:18
Депутаты Волгоградской гордумы «споткнулись» о плитку Комментарии14Смотреть фотографии
16 ноября 08:15
Учащиеся старейшей школы Калача-на-Дону не дождались спортплощадки к началу учебного года
16 ноября 06:54
Спустя 75 лет после войны поисковики из Волгограда поставили точку в истории жизни подполковника Метляева из УссурийскаСмотреть фотографии
15 ноября 20:01
«Высота 102 ТВ»: Пока Волгоградская область обрастает помойками, соседние регионы начали реформы Комментарии2Cмотреть видео
15 ноября 18:05
ВТБ в 1,5 раза нарастил корпоративное кредитование в Волгоградской области
15 ноября 18:02
Записанный в Волгограде видеоклип про дядю Вову «зашагал» по миру Комментарии33Смотреть фотографииCмотреть видео
15 ноября 17:28
В Волгоградской области главу поселения отправили в отставку за темные улицы Комментарии11
15 ноября 16:25
Координатора штаба Навального в Волгограде не стали содержать в изоляторе за казенный счет Комментарии16
15 ноября 15:06
В Волгоградской области «Единая Россия» назначила нового «контролера» за сферой образования Комментарии8
15 ноября 14:58
В Волгоградской области бывший детдомовец опустошил банковскую карту своего приятеля-сироты Комментарии6
15 ноября 14:50
Быстрый интернет 4G от МегаФона пришел в БыковоСмотреть фотографии
Происшествия
16 ноября 11:14
В Волгограде “скорая” с пациентом столкнулась с легковушкой из Калмыкии - пострадала медсестра
16 ноября 10:49
Водители из Пензы и Курска не поделили дорогу в Волгоградской области - пострадали два человека
16 ноября 10:30
В Волгоградской области автоледи из Санкт-Петербурга и ее пассажир пострадали в ДТП с “Mercedes” из Воронежа
16 ноября 09:15
В Волгограде автоледи на внедорожнике лишила дом крыши и света Комментарии16
15 ноября 13:07
В Волгограде ищут пропавшую на рынке глухую пенсионерку Комментарии2Смотреть фотографии
15 ноября 10:22
В Волгограде школьник на родительском внедорожнике сбил человека Комментарии34
15 ноября 09:34
Жителя Волгограда задержали с крупной партией контрафактного алкоголя Комментарии2
15 ноября 08:56
100-килограммовую авиабомбу нашли на окраине поселка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15 ноября 08:22
В Волгоградской области чета пенсионеров запарилась до смерти Комментарии1
14 ноября 20:11
В аэропорту Волгограда экстренно посадили самолет из-за любителя электронных сигарет Комментарии5
14 ноября 14:19
В колонию Волгоградской области "запрещенку" пытались провести в бочках с двойным дномСмотреть фотографии
14 ноября 13:14
На трассе «Волгоград-Астрахань» в туман рейсовый автобус вылетел в кювет: пострадали 3 человека Комментарии1Смотреть фотографии
14 ноября 12:40
В Волгоградской области остановили внедорожник из Калуги с грузом икры и осетрины Комментарии28
14 ноября 12:22
В Волгоградской области на трассе в кювете обнаружено тело велосипедиста Комментарии2
14 ноября 10:53
В Волгоградской области задержали автовоз с угнанным из Москвы автомобилем "Mercedes" Комментарии23Смотреть фотографии
13 ноября 17:16
Житель Воронежа погиб в ДТП с грузовиком под управлением волгоградца
13 ноября 16:37
В Волгоградской области троица браконьеров ответит за незаконный отстрел двух косуль
11 ноября 10:01
В Волгоградской области пешеход погиб под колесами китайского внедорожника
11 ноября 08:58
В Волгограде пожар в пристройке погубил двух человек
10 ноября 15:20
В Волгоградской области глава поселения и начальник МУПа украли у односельчан полмиллиона Комментарии18
10 ноября 10:44
В Волгоградской области молодые угонщики выпрыгнули из машины на ходу Комментарии3Cмотреть видео
10 ноября 10:19
Двое жителей Волгограда попали под машину, гуляя во дворе многоэтажки Комментарии5
10 ноября 06:34
В Волгоград из Елани вертолетом доставили малыша с отравлением уксусной эссенцией
9 ноября 13:05
В Волгоградской области трое браконьеров отработают по году за каждую убитую косулю Комментарии14Смотреть фотографии
9 ноября 10:10
В Волгоградской области пенсионерка "на колесах" сбила женщину и скрылась Комментарии7
8 ноября 21:18
Волгоградец “заминировал” общежитие, желая отомстить сожительнице
8 ноября 16:06
В Волгограде конкурсного управляющего завода задержали прямо на совещании у замгенпрокурора России Комментарии4Смотреть фотографии
8 ноября 15:12
Волгоградские мошенники выманили у граждан республики Марий Эл свыше 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
8 ноября 10:19
В центре Волгограде в ДТП с автобусом пострадали два человека Комментарии1Cмотреть видео
7 ноября 17:33
В Волгограде рядом с приемной депутата забили коммунальные "родники" Комментарии10Смотреть фотографииCмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

ЭКОНОМИКА

Chery Tiggo 5 NEW можно забронировать и приобрести с выгодой

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Взять кредит. Как самому выбрать выгодные условия?

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 15 Ноября, Ср
Волгоград
Пасмурно, температура 10..12 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Южный, 1 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
15 Ноября, Ср
1 $ 59.6207 руб.
1 € 69.6787 руб.
1 GBP 78.1866 руб.
1 CHF 59.8601 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
       

 

Обсуждают в форуме

Алексей Навальный прибыл на митинг в Волгоград в качестве VIP-персоныКомментарии102
В Волгограде задумали на приватизации подвалов заработать более полумиллиарда рублейКомментарии74
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"Комментарии64
В администрации Волгоградской области приготовились к приему инвалидовКомментарии58
Депутату облдумы предъявили долг почти в полбюджета ВолгоградаКомментарии52
В Волгоградской области значительно снизили прожиточный минимум для всех категорий населенияКомментарии48
Волгоградский облсуд подтвердил законность отказа в проведении митинга сторонников Алексея НавальногоКомментарии47
Навальный в Волгограде непопуляренКомментарии47
В Волгоградской области снова ищут руководителя фонда капремонтаКомментарии46
Болельщики "Ротор-Волгоград" голосуют за отставку председателя спорткомитета регионаКомментарии45
Программа «Взгляд с Высоты»: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 вышла на финишную прямуюКомментарии40
В Волгоградской области предприятие наказали за миллионы метров заброшенных сельхозугодийКомментарии38
Волгоградскую область в минстрое РФ включили в тройку лидеров среди регионов по количеству концессийКомментарии37
Медали для избирателей депутатов Волгоградской гордумы отольют в КузбассеКомментарии36
В Волгограде вождь мирового пролетариата встретил 100-летие революции в позорном видеКомментарии36

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Саратовское УВД проводит проверку после веселой ночи полицейских в ВолгоградеКомментарии1
Просмотров: 20106
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде у фонда капремонта под конец года дошли руки до реализации программы замены лифтовКомментарии5
Просмотров: 15627
Записанный в Волгограде видеоклип про дядю Вову «зашагал» по мируКомментарии33
Просмотров: 9722
В Волгоградской области снова ищут руководителя фонда капремонтаКомментарии46
Просмотров: 6567
Песня «Дядя Вова» с участием депутата Госдумы от Волгоградской области прозвучала на федеральном каналеКомментарии33
Просмотров: 6343
Болельщики "Ротор-Волгоград" голосуют за отставку председателя спорткомитета регионаКомментарии45
Просмотров: 5002
Депутаты Волгоградской гордумы «споткнулись» о плиткуКомментарии14
Просмотров: 4670
Житель Волгоградской области осужден на 2,5 года за участие в войне на стороне исламистов в СирииКомментарии16
Просмотров: 4646
В Волгограде ушла из жизни автор известной надписи на Мамаевом кургане «За нашу Советскую Родину – СССР»Комментарии19
Просмотров: 4581
В аэропорту Волгограда экстренно посадили самолет из-за любителя электронных сигаретКомментарии5
Просмотров: 4377

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства
Рекомендации: +98 / 33-
Первый избранный мэр Волгограда Юрий Чехов празднует свой юбилей
Рекомендации: +61 / 14-
Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману - 80 лет
Рекомендации: +58 / 6-
Ровно 75 лет назад защитники Сталинграда отразили последний штурм фашистов
Рекомендации: +38 / 5-
На ремонт парадной здания комитета финансов Волгоградской области в бюджете нашли 300 тысяч рублей
Рекомендации: +25 / 7-
Телескоп Волжского политеха вызвал аншлаг у зрителей
Рекомендации: +21 / 1-
Болельщики "Ротор-Волгоград" голосуют за отставку председателя спорткомитета регионаКомментарии45
Рекомендации: +15 / 7-
Волжанка Светлана Рябова вышла в финал Всероссийского конкурса «Студент года»
Рекомендации: +13 / 3-