Волгоградцы смогут купить билеты на ЧМ-2018 в порядке живой очереди









Сегодня в полдень стартует очередной этап продаж билетов на игры чемпионата мира по футболу, сообщает ИА "Высота 102". Болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте FIFA. По данным пресс-службы FIFA, по итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщикам было распределено 622 117 билетов (на основании поступления платежей). В рамках данного периода были поданы заявки на 3 496 204 билетов, и спрос на многие билетные продукты и матчи сильно превысил количество доступных билетов. В связи с этим для распределения билетов была проведена случайная жеребьевка, которая прошла в присутствии нотариуса. Второй этап продаж, который начинается сегодня, продлится до 28 ноября. Отмечается, что на этот раз заявки будут обрабатываться моментально и билеты будут распределяться сразу после завершения оплаты. Как ранее сообщалось, минимальная цена билета для россиян на игру группового этапа (за исключением матча открытия) составит 1280 руб.













Билеты, приобретенные в ходе первых двух этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Их доставка начнется не раньше апреля/мая 2018 года.

Напомним, что по инициативе российских властей, для посещения всех матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, после покупки билета всем болельщикам необходимо также получить Паспорт болельщика. Он необходим для прохода на стадионы, где пройдут матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика позволяет воспользоваться также дополнительными преимуществами и услугами: безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча.

фото: FIFA.com