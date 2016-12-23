|Экономика
|16.11.2017 10:37
Первый вице-губернатор Волгоградской области разыскивает «подпольных» тружеников
Восемьдесят восемь тысяч трудоспособных жителей Волгоградской области не числятся ни в одной организации. Как сообщает ИА «Высота 102», первый вице-губернатор региона – председатель комитета финансов Александра Дорждеев выразил сомнения по поводу того, что данные граждане в действительности бездельничают. «Мы ищем 88 тысяч трудоспособного населения. По статистике в регионе проживает 1 млн 288 тысяч человек, из них 88 тысяч – нигде не числятся. Они работают. Сегодня есть задача, поставленная, в том числе, налоговой инспекцией», - заявил накануне главный финансист на заседании профильного комитета областной думы при обсуждении проекта бюджета региона на 2018 год. Озабоченность ситуацией в сфере занятости населения выразил и депутат Анатолий Бакулин. Нардепа напугал прогноз о снижении в будущем году количества граждан, занятных в экономике, на 7 тысяч человек. «Это тревожная цифра», - считает депутат.
Депутат Владимир Попов обратил внимание коллег в целом на снижение налоговых и неналоговых доходов в проекте бюджета 2018 года и продолжение политики предоставления бизнесу налоговых льгот. «Какую отдачу от льгот мы получим в ближайшие годы? Или так и будут падать доходы?» – задался вопросом Попов. В проекте бюджета региона на следующий год при 83 млрд рублей доходов общая сумма налоговых льгот равна 10 млрд рублей,что на 2,4 млрд больше,чем в текущем году. Преференции по налогу на прибыль получит, в том числе, компания "Еврохим" и газоснабжаюшие предприятия.
Александр Дорждеев, отвечая на вопрос, дал понять, что сегодня-завтра налоговые льготы не отобьются. Но позитивные перемены в экономике области все-таки происходят – движение вперед, по его мнению, налицо. «Снижение неналоговых и налоговых доходов в проекте бюджета региона 2018 года связано с тем, что правительство России решило пролонгировать льготы на движимое имущество до 2019 года. В итоге мы недополучим 1,9 млрд рублей. В целом, по экономике области - идет диверсификация за счет появления новых производств. Вопрос не в том, каков удельный вес представляемых льгот, а в эффективности выделяемых средств. Рост НДФЛ и налога на прибыль будет»,- заверил парламентариев председатель финкомитета.
Не сомневается в эффективности налоговых преференций реальному сектору экономики региона и председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Ефимов. «Что касается налоговых льгот, то мы понимаем, что они эффективны – не в лоб может быть,а в долгосрочной перспективе», - полагает нардеп.
Оздоровлению ситуации с бюджетом региона, по уверениям первого вице-губернатора Александра Дорждеева, будут способствовать действенные меры по снижению государственного долга. Если на 1 января 2017 года госдолг был равен 90,5% от объема собственных доходов казны, то к началу 2018 года этот показатель составит 86%. Структура долга, по словам Дорждеева, будет такова: 32% - ценные бумаги, 38% - бюджетные кредиты и 25% - коммерческие кредиты. В текущем году, пояснил первый вице-губернатор, на реструктуризацию «дорогих» коммерческих кредитов привлекаются бюджетные займы в сумме 4,5 млрд рублей. За счет привлечения бюджетных кредитов и перекредитования в коммерческих банках администрация региона рассчитывает сэкономить на обслуживании госдолга с 2017 по 2020 годы 3,5 млрд рублей.
Досталось на заседании комитета по бюджету и фракции коммунистов. Для того, чтобы осчастливить как можно больше отраслей жизнедеятельности региона, по версии членов фракции, необходимо создать дефицит бюджета в сумме 4,6 млрд рублей. Однако ни одна из предложенных 25 поправок в казну от представителя фракции Михаила Таранцова одобрения большинства членов комитета по бюджету не получила. «На протяжении разных периодов вы ни разу не предложили реальные источники доходов. Получается, ваш тезка Михаил Афанасьевич Булгаков был прав: все как по Шарикову, взять все и поделить. Поделить совершенно некорректно и глупо – за счет других источников, кого-то недофинансировать, за счет бюджета опять загнать область в яму долговую. Зачем это делать? Давайте при обсуждении бюджета все-таки базироваться на экономических и логичных принципах, а не на понятийных и не на лозунгах: взять и загнать бюджет в дефицит. Вы же ответственный депутат, вы должны понимать, к чему это потенциально может привезти». – заявил Владимир Ефимов.
Проект бюджета региона на 2018 год профильный думский комитет по результатам обсуждения поддержал. Из 37 подготовленных поправок – 11 за авторством губернатора и одна – депутатская, были приняты. Сегодня на очередном думском заседании депутаты рассмотрят проект бюджета области в первом чтении. Расходы и доходы областного бюджета на будущий год ожидаются в размере 83,5 млрд рублей. Дефицит – 0%. При этом налоговые и неналоговые доходы составят 60 млрд рублей, безвозмездные поступления – 23,5 млрд. Все социальные расходы бюджета, по словам Александра Дорждеева, в том числе в части выплаты заплат, а также их повышения в соответствии с майскими указами президента – в документе заложены.
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|Происшествия
|16.11.2017 11:14
Медсестра скорой помощи попала в больницу после ДТП в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на проспекте Университетский около ТРЦ “Акварель”. Водитель спецмашины “Ford” спешил доставить в больницу пациента из Котельниково. Неотложка ехала с включенными сигналом и проблесковым маячком. По имеющимся данным, проезжая перекресток на красный свет, водитель не убедился, что ему уступают дорогу. В результате микроавтобус врезался в иномарку “Nissan Almera”. Легковушкой управлял 24-летний житель Калмыкии. В результате столкновения в больницу вместо одного поступили два пациента.
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|Экономика
|16.11.2017 10:54
Банк ВТБ профинансировал расширение производственных мощностей тепличного хозяйства ООО «Овощевод» (ТМ «Ботаника») в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщил на состоявшейся накануне пресс-конференции журналистам волгоградских СМИ руководитель дирекции ВТБ по Волгоградской и Астраханской области Владимир Русаев. Сотрудничество ВТБ и ООО «Овощевод» началось в 2013 году: в декабре была открыта кредитная линия на строительство первой очереди тепличного комплекса на сумму 750 млн рублей сроком на 8 лет. На сегодняшний момент уже запущена 3-я очередь комплекса, на строительство которой в 2016 году банком были выданы кредитные средства в сумме 2,5 млрд рублей. В дальнейшем планируется начать строительство...
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|Происшествия
|16.11.2017 10:49
Два человека пострадали в аварии в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне на 634 километре федеральной дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» 39-летний водитель из Пензенской области не справился с управлением своей “Kia Rio”, в результате машина вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с грузовиком «МАН ТGS», им управлял житель Курска. В результате столкновения житель Пензенской области и его пассажир с травмами попали в больницу.
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|Спорт
|16.11.2017 10:46 (Обновлено: 16.11.2017 10:54)
Сегодня в полдень стартует очередной этап продаж билетов на игры чемпионата мира по футболу, сообщает ИА "Высота 102". Болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте FIFA. По данным пресс-службы FIFA, по итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщикам было распределено 622 117 билетов (на основании поступления платежей). В рамках данного периода были поданы заявки на 3 496 204 билетов, и спрос на многие билетные продукты и матчи сильно превысил количество доступных билетов. В связи с этим для распределения билетов была проведена случайная жеребьевка, которая прошла в присутствии...
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|Происшествия
|16.11.2017 10:30
В Волгоградской области автоледи из Санкт-Петербурга и ее пассажир пострадали в ДТП с “Mercedes” из Воронежа
Два человека пострадали в ДТП в Новониколаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на 675 километре трассы Р 22"Каспий". 49-летняя жительница северной столицы, управляя «Nissan Juke», превысила скорость и авто врезалось в припаркованный «Mercedes-Benz», принадлежащий жителю Воронежа. В результате аварии петербурженка и ее 22-летний пассажир с травмами попали в больницу.
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|Расследования
|16.11.2017 09:54
Прокуратурой пресечено незаконное распространение в сети интернет информации о способах обмана дольщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, прокуратура Иловлинского района Волгоградской области в рамках мониторинга сети интернет выявила сайты, на которых содержалась информация о способах обмана дольщиков, привлечения средств граждан с нарушением требований законодательства, в том числе без заключения договора долевого участия в строительстве. Вход на соответствующие сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля. Однако привлечение денежных средств граждан для строительства объектов недвижимости должно осуществляться с учетом требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...
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|Происшествия
|16.11.2017 09:15
Световая опора, сбитая девушкой - водителем внедорожника, повредила один и оставила без света два дома в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла минувшей ночью на улице Хорошева. 26-летняя жительница станицы Алексеевская не справилась с управлением тяжелой иномарки и врезалась в столб, который упал на крышу частного дома №85 на улице Хуторская. Кровля была повреждена, обесточено само “пострадавшее” здание и дом по соседству. К счастью, в ДТП обошлось без жертв.
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|Здравоохранение
|16.11.2017 08:53
Власти Волгоградской области объявили открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по реконструкции и эксплуатации лабораторного комплекса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, срок действия соглашения – 15 лет. От концессионера власти региона требуют вложить не менее 740 миллионов рублей в реконструкцию зданий и сооружений, предназначенных для проведения лабораторных исследований. Это – здания на проспекте Металлургов 25а, ул. Ангарской 114а в Волгограде и по ул. Мичурина 8а в Михайловке. Как отмечается в документе, концессионер будет оказывать услуги по проведению лабораторных исследований в рамках территориальной программы бесплатной медицинской помощи в определенных объемах, а также по тарифам на оплату...
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|Расследования
|16.11.2017 08:18
Волгоградским УФАС России на основании материалов, представленных прокуратурой Волгограда, городской думе выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, гордума своим решением от 23.12.2016 № 52/1513 (ред. от 27.09.2017) утвердила порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города и типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объекта. Так, исходя из названного порядка, предприниматели должны за свой счет благоустроить территорию, прилегающую к их объекту: замостить площадь, определенную организатором конкурса; установить малые архитектурные формы (количество также определяется органом местного самоуправления); установить объекты озеленения; а также убирать прилегающую территорию. ...
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|Экономика
|16.11.2017 08:15 (Обновлено: 16.11.2017 09:15)
Обещания главы администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области Сергея Тюрина построить в школе №1 новую спортивную площадку пока остаются на бумаге. В конце июля 2016 года Сергей Тюрин сообщил федеральным СМИ, что (цитируем) «…Эта школа была построена в 1951 году и является старейшей в нашем районе. Поэтому на ее ремонт выделяются серьезные средства… в этом будет проведен ремонт второго этажа и замена старых окон на пластиковые. На эти цели направлено порядка 4 млн рублей. Еще столько же будет потрачено на строительство новой современной спортивной площадки». С начала этих обещаний прошло почти полтора года, а площадка так и не приняла детей. ...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|16.11.2017 06:54
Спустя 75 лет после войны поисковики из Волгограда поставили точку в истории жизни подполковника Метляева из Уссурийска
Судьба солдата Красной Армии, командира 760-го полка подполковника Константина Михайловича Метляева стала известна его родным из Уссурийска, откуда родом был сам фронтовик. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель военно-патриотического поискового отряда «Курган» Алексей Медведев, он рассказал в одной из газет уссурийского края о находке останков воинов на территории Светлоярского района. В июле этого года были обнаружены останки 11 бойцов, при каждом из которых находились их личные вещи, печать 760 стрелкового полка. На статью откликнулась дочь героя Тамара Метляева, для...
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|Аналитика
|15.11.2017 20:01
Смотрите сегодня в программе: пока Волгоградская область обрастает помойками, соседние регионы активное начали реформирование сферы обращения с отходами. 25 поправок и пленение лаптей: на заседании профильного комитета Волгоградской областной думы нескучно обсудили проект бюджета региона на следующий год. Банкротство как выход: депутат регионального парламента пытается спастись от долга в 7 с лишним миллиардов рублей. Запуск в декабре: дорогостоящий ремонт многокилометрового отрезка Третьей продольной магистрали в Волгограде вышел на финишную прямую. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че»...
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|Экономика
|15.11.2017 18:05
Банк ВТБ в 1,5 раза увеличил кредитование корпоративных клиентов в Волгоградской области, выдав региональному среднему бизнесу в январе – сентябре 2017 года 12,3 млрд рублей. Эти цифры озвучил на состоявшейся сегодня пресс-конференции журналистам региональных СМИ руководитель дирекции ВТБ по Волгоградской и Астраханской области Владимир Русаев. Кредитный портфель банка без учёта кредитов органам государственной власти достиг 15,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов вырос на 18% и на 1 октября 2017 года превысил 16 млрд рублей. Кредитный портфель банка в регионе по отраслям распределился следующим образом: сельскохозяйственные предприятия и пищевая переработка - 50%, торговля - 26%, промышленные предприятия - 16%,...
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|Общество
|15.11.2017 18:02
Нашумевший видеоклип на песню «Дядя Вова», в съемках которого приняли участие ученики кадетских классов и депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, продолжает вызывать бурные споры как у его сторонников, так и у его критиков. Более сотни не только российских интернет-порталов, но и международных изданий, в том числе, известная английская газета «Sun» уделили внимание этому клипу, а читатели – бурно комментировали. Причем обсуждалась не только творческая составляющая песни, но и ее содержание. Не остались в стороне и региональные интернет-сайты, некоторые из которых позволили себе от имени всех волгоградцев выразить возмущение появлением данного клипа. ...
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|Общество
|15.11.2017 17:28 (Обновлено: 15.11.2017 21:23)
В отставку отправлен глава Плотниковского сельского поселения Даниловского района Николай Водолазко за бездействие по вопросу организации уличного освещения, сообщает ИА "Высота 102". Почти 1,5 тысячи жителей хуторов Плотников 1-й, Заплавка и Бобры уже почти два года не могут безопасно передвигаться по неосвещенным улицам в темное время суток. В сентябре 2017 года в администрацию Волгоградской области с просьбой разобраться в этой "темной" истории обратились депутаты Совета депутатов Плотниковского сельского поселения. Проверка показала, что в декабре 2015 года истек срок договора между администрацией Плотниковского сельского поселения и ресурсоснабжающей организацией на поставку электроэнергии для уличного освещения трех хуторов, входящих в состав сельского поселения. Новый...
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