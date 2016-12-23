



Восемьдесят восемь тысяч трудоспособных жителей Волгоградской области не числятся ни в одной организации. Как сообщает ИА «Высота 102», первый вице-губернатор региона – председатель комитета финансов Александра Дорждеев выразил сомнения по поводу того, что данные граждане в действительности бездельничают. «Мы ищем 88 тысяч трудоспособного населения. По статистике в регионе проживает 1 млн 288 тысяч человек, из них 88 тысяч – нигде не числятся. Они работают. Сегодня есть задача, поставленная, в том числе, налоговой инспекцией», - заявил накануне главный финансист на заседании профильного комитета областной думы при обсуждении проекта бюджета региона на 2018 год. Озабоченность ситуацией в сфере занятости населения выразил и депутат Анатолий Бакулин. Нардепа напугал прогноз о снижении в будущем году количества граждан, занятных в экономике, на 7 тысяч человек. «Это тревожная цифра», - считает депутат.

Депутат Владимир Попов обратил внимание коллег в целом на снижение налоговых и неналоговых доходов в проекте бюджета 2018 года и продолжение политики предоставления бизнесу налоговых льгот. «Какую отдачу от льгот мы получим в ближайшие годы? Или так и будут падать доходы?» – задался вопросом Попов. В проекте бюджета региона на следующий год при 83 млрд рублей доходов общая сумма налоговых льгот равна 10 млрд рублей,что на 2,4 млрд больше,чем в текущем году. Преференции по налогу на прибыль получит, в том числе, компания "Еврохим" и газоснабжаюшие предприятия.

Александр Дорждеев, отвечая на вопрос, дал понять, что сегодня-завтра налоговые льготы не отобьются. Но позитивные перемены в экономике области все-таки происходят – движение вперед, по его мнению, налицо. «Снижение неналоговых и налоговых доходов в проекте бюджета региона 2018 года связано с тем, что правительство России решило пролонгировать льготы на движимое имущество до 2019 года. В итоге мы недополучим 1,9 млрд рублей. В целом, по экономике области - идет диверсификация за счет появления новых производств. Вопрос не в том, каков удельный вес представляемых льгот, а в эффективности выделяемых средств. Рост НДФЛ и налога на прибыль будет»,- заверил парламентариев председатель финкомитета.

Не сомневается в эффективности налоговых преференций реальному сектору экономики региона и председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Ефимов. «Что касается налоговых льгот, то мы понимаем, что они эффективны – не в лоб может быть,а в долгосрочной перспективе», - полагает нардеп.

Оздоровлению ситуации с бюджетом региона, по уверениям первого вице-губернатора Александра Дорждеева, будут способствовать действенные меры по снижению государственного долга. Если на 1 января 2017 года госдолг был равен 90,5% от объема собственных доходов казны, то к началу 2018 года этот показатель составит 86%. Структура долга, по словам Дорждеева, будет такова: 32% - ценные бумаги, 38% - бюджетные кредиты и 25% - коммерческие кредиты. В текущем году, пояснил первый вице-губернатор, на реструктуризацию «дорогих» коммерческих кредитов привлекаются бюджетные займы в сумме 4,5 млрд рублей. За счет привлечения бюджетных кредитов и перекредитования в коммерческих банках администрация региона рассчитывает сэкономить на обслуживании госдолга с 2017 по 2020 годы 3,5 млрд рублей.

Досталось на заседании комитета по бюджету и фракции коммунистов. Для того, чтобы осчастливить как можно больше отраслей жизнедеятельности региона, по версии членов фракции, необходимо создать дефицит бюджета в сумме 4,6 млрд рублей. Однако ни одна из предложенных 25 поправок в казну от представителя фракции Михаила Таранцова одобрения большинства членов комитета по бюджету не получила. «На протяжении разных периодов вы ни разу не предложили реальные источники доходов. Получается, ваш тезка Михаил Афанасьевич Булгаков был прав: все как по Шарикову, взять все и поделить. Поделить совершенно некорректно и глупо – за счет других источников, кого-то недофинансировать, за счет бюджета опять загнать область в яму долговую. Зачем это делать? Давайте при обсуждении бюджета все-таки базироваться на экономических и логичных принципах, а не на понятийных и не на лозунгах: взять и загнать бюджет в дефицит. Вы же ответственный депутат, вы должны понимать, к чему это потенциально может привезти». – заявил Владимир Ефимов.

Проект бюджета региона на 2018 год профильный думский комитет по результатам обсуждения поддержал. Из 37 подготовленных поправок – 11 за авторством губернатора и одна – депутатская, были приняты. Сегодня на очередном думском заседании депутаты рассмотрят проект бюджета области в первом чтении. Расходы и доходы областного бюджета на будущий год ожидаются в размере 83,5 млрд рублей. Дефицит – 0%. При этом налоговые и неналоговые доходы составят 60 млрд рублей, безвозмездные поступления – 23,5 млрд. Все социальные расходы бюджета, по словам Александра Дорждеева, в том числе в части выплаты заплат, а также их повышения в соответствии с майскими указами президента – в документе заложены.







