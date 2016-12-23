Прокуратурой пресечено незаконное распространение в сети интернет информации о способах обмана дольщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, прокуратура Иловлинского района Волгоградской области в рамках мониторинга сети интернет выявила сайты, на которых содержалась информация о способах обмана дольщиков, привлечения средств граждан с нарушением требований законодательства, в том числе без заключения договора долевого участия в строительстве.

Вход на соответствующие сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля.

Однако привлечение денежных средств граждан для строительства объектов недвижимости должно осуществляться с учетом требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». За незаконное привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости статьей 200.3 УК РФ установлена уголовная ответственность.

В связи с этим прокурор Иловлинского района обратился в суд с заявлением о запрещении размещенной на интернет-страницах информации.

Решением Иловлинского районного суда Волгоградской области требования прокурора удовлетворены, информация о способах обмана дольщиков и привлечения средств граждан с нарушением требований законодательства признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решение суда является основанием для блокирования доступа на сайты органами Роскомнадзора.



