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Расследования
 16.11.2017 09:54

В Волгоградской области пресекли попытки обмана дольщиков в интернете

Прокуратурой пресечено незаконное распространение в сети интернет информации о способах обмана дольщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, прокуратура Иловлинского района Волгоградской области в рамках мониторинга сети интернет выявила сайты, на которых содержалась информация о способах обмана дольщиков, привлечения средств граждан с нарушением требований законодательства, в том числе без заключения договора долевого участия в строительстве.
Вход на соответствующие сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля. 
Однако привлечение денежных средств граждан для строительства объектов недвижимости должно осуществляться с учетом требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». За незаконное привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости статьей 200.3 УК РФ установлена уголовная ответственность.
В связи с этим прокурор Иловлинского района обратился в суд с заявлением о запрещении размещенной на интернет-страницах информации.
Решением Иловлинского районного суда Волгоградской области требования прокурора удовлетворены, информация о способах обмана дольщиков и привлечения средств граждан с нарушением требований законодательства признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Решение суда является основанием для блокирования доступа на сайты органами Роскомнадзора.

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