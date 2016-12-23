В Волгограде автоледи на внедорожнике лишила дом крыши и света

Обещания главы администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области Сергея Тюрина построить в школе №1 новую спортивную площадку пока остаются на бумаге. В конце июля 2016 года Сергей Тюрин сообщил федеральным СМИ, что (цитируем) «…Эта школа была построена в 1951 году и является старейшей в нашем районе. Поэтому на ее ремонт выделяются серьезные средства… в этом будет проведен ремонт второго этажа и замена старых окон на пластиковые. На эти цели направлено порядка 4 млн рублей. Еще столько же будет потрачено на строительство новой современной спортивной площадки». С начала этих обещаний прошло почти полтора года, а площадка так и не приняла детей. ...

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