|Происшествия
|16.11.2017 09:15
В Волгограде автоледи на внедорожнике лишила дом крыши и света
Световая опора, сбитая девушкой - водителем внедорожника, повредила один и оставила без света два дома в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла минувшей ночью на улице Хорошева. 26-летняя жительница станицы Алексеевская не справилась с управлением тяжелой иномарки и врезалась в столб, который упал на крышу частного дома №85 на улице Хуторская. Кровля была повреждена, обесточено само “пострадавшее” здание и дом по соседству. К счастью, в ДТП обошлось без жертв.
В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства
Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"
Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение...
Она поет про любовь, излучает любовь и признается в любви. Добрые и теплые слова прозвучали и в адрес...
В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...
|Происшествия
|16.11.2017 11:14
Медсестра скорой помощи попала в больницу после ДТП в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на проспекте Университетский около ТРЦ “Акварель”. Водитель спецмашины “Ford” спешил доставить в больницу пациента из Котельниково. Неотложка ехала с включенными сигналом и проблесковым маячком. По имеющимся данным, проезжая перекресток на красный свет, водитель не убедился, что ему уступают дорогу. В результате микроавтобус врезался в иномарку “Nissan Almera”. Легковушкой управлял 24-летний житель Калмыкии. В результате столкновения в больницу вместо одного поступили два пациента.
Прочитана: 121 раз
|Экономика
|16.11.2017 10:54
Банк ВТБ профинансировал расширение производственных мощностей тепличного хозяйства ООО «Овощевод» (ТМ «Ботаника») в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщил на состоявшейся накануне пресс-конференции журналистам волгоградских СМИ руководитель дирекции ВТБ по Волгоградской и Астраханской области Владимир Русаев. Сотрудничество ВТБ и ООО «Овощевод» началось в 2013 году: в декабре была открыта кредитная линия на строительство первой очереди тепличного комплекса на сумму 750 млн рублей сроком на 8 лет. На сегодняшний момент уже запущена 3-я очередь комплекса, на строительство которой в 2016 году банком были выданы кредитные средства в сумме 2,5 млрд рублей. В дальнейшем планируется начать строительство...
Прочитана: 262 раз
|Происшествия
|16.11.2017 10:49
Два человека пострадали в аварии в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне на 634 километре федеральной дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» 39-летний водитель из Пензенской области не справился с управлением своей “Kia Rio”, в результате машина вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с грузовиком «МАН ТGS», им управлял житель Курска. В результате столкновения житель Пензенской области и его пассажир с травмами попали в больницу.
Прочитана: 183 раз
|Спорт
|16.11.2017 10:46 (Обновлено: 16.11.2017 10:54)
Сегодня в полдень стартует очередной этап продаж билетов на игры чемпионата мира по футболу, сообщает ИА "Высота 102". Болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте FIFA. По данным пресс-службы FIFA, по итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщикам было распределено 622 117 билетов (на основании поступления платежей). В рамках данного периода были поданы заявки на 3 496 204 билетов, и спрос на многие билетные продукты и матчи сильно превысил количество доступных билетов. В связи с этим для распределения билетов была проведена случайная жеребьевка, которая прошла в присутствии...
Прочитана: 2755 раз
|Экономика
|16.11.2017 10:37
Восемьдесят восемь тысяч трудоспособных жителей Волгоградской области не числятся ни в одной организации. Как сообщает ИА «Высота 102», первый вице-губернатор региона – председатель комитета финансов Александра Дорждеев выразил сомнения по поводу того, что данные граждане в действительности бездельничают. «Мы ищем 88 тысяч трудоспособного населения. По статистике в регионе проживает 1 млн 288 тысяч человек, из них 88 тысяч – нигде не числятся. Они работают. Сегодня есть задача, поставленная, в том числе, налоговой инспекцией», - заявил накануне главный финансист на заседании профильного комитета областной думы при обсуждении проекта бюджета региона на 2018 год. Озабоченность ситуацией в сфере занятости населения выразил и...
Прочитана: 1613 раз
|Происшествия
|16.11.2017 10:30
В Волгоградской области автоледи из Санкт-Петербурга и ее пассажир пострадали в ДТП с “Mercedes” из Воронежа
Два человека пострадали в ДТП в Новониколаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на 675 километре трассы Р 22"Каспий". 49-летняя жительница северной столицы, управляя «Nissan Juke», превысила скорость и авто врезалось в припаркованный «Mercedes-Benz», принадлежащий жителю Воронежа. В результате аварии петербурженка и ее 22-летний пассажир с травмами попали в больницу.
Прочитана: 233 раз
|Расследования
|16.11.2017 09:54
Прокуратурой пресечено незаконное распространение в сети интернет информации о способах обмана дольщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, прокуратура Иловлинского района Волгоградской области в рамках мониторинга сети интернет выявила сайты, на которых содержалась информация о способах обмана дольщиков, привлечения средств граждан с нарушением требований законодательства, в том числе без заключения договора долевого участия в строительстве. Вход на соответствующие сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля. Однако привлечение денежных средств граждан для строительства объектов недвижимости должно осуществляться с учетом требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...
Прочитана: 576 раз
|Здравоохранение
|16.11.2017 08:53
Власти Волгоградской области объявили открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по реконструкции и эксплуатации лабораторного комплекса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, срок действия соглашения – 15 лет. От концессионера власти региона требуют вложить не менее 740 миллионов рублей в реконструкцию зданий и сооружений, предназначенных для проведения лабораторных исследований. Это – здания на проспекте Металлургов 25а, ул. Ангарской 114а в Волгограде и по ул. Мичурина 8а в Михайловке. Как отмечается в документе, концессионер будет оказывать услуги по проведению лабораторных исследований в рамках территориальной программы бесплатной медицинской помощи в определенных объемах, а также по тарифам на оплату...
Прочитана: 1047 раз
|Расследования
|16.11.2017 08:18
Волгоградским УФАС России на основании материалов, представленных прокуратурой Волгограда, городской думе выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, гордума своим решением от 23.12.2016 № 52/1513 (ред. от 27.09.2017) утвердила порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города и типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объекта. Так, исходя из названного порядка, предприниматели должны за свой счет благоустроить территорию, прилегающую к их объекту: замостить площадь, определенную организатором конкурса; установить малые архитектурные формы (количество также определяется органом местного самоуправления); установить объекты озеленения; а также убирать прилегающую территорию. ...
Прочитана: 6294 раз
|Экономика
|16.11.2017 08:15 (Обновлено: 16.11.2017 09:15)
Обещания главы администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области Сергея Тюрина построить в школе №1 новую спортивную площадку пока остаются на бумаге. В конце июля 2016 года Сергей Тюрин сообщил федеральным СМИ, что (цитируем) «…Эта школа была построена в 1951 году и является старейшей в нашем районе. Поэтому на ее ремонт выделяются серьезные средства… в этом будет проведен ремонт второго этажа и замена старых окон на пластиковые. На эти цели направлено порядка 4 млн рублей. Еще столько же будет потрачено на строительство новой современной спортивной площадки». С начала этих обещаний прошло почти полтора года, а площадка так и не приняла детей. ...
Прочитана: 605 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|16.11.2017 06:54
Спустя 75 лет после войны поисковики из Волгограда поставили точку в истории жизни подполковника Метляева из Уссурийска
Судьба солдата Красной Армии, командира 760-го полка подполковника Константина Михайловича Метляева стала известна его родным из Уссурийска, откуда родом был сам фронтовик. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель военно-патриотического поискового отряда «Курган» Алексей Медведев, он рассказал в одной из газет уссурийского края о находке останков воинов на территории Светлоярского района. В июле этого года были обнаружены останки 11 бойцов, при каждом из которых находились их личные вещи, печать 760 стрелкового полка. На статью откликнулась дочь героя Тамара Метляева, для...
Прочитана: 1132 раз
|Аналитика
|15.11.2017 20:01
Смотрите сегодня в программе: пока Волгоградская область обрастает помойками, соседние регионы активное начали реформирование сферы обращения с отходами. 25 поправок и пленение лаптей: на заседании профильного комитета Волгоградской областной думы нескучно обсудили проект бюджета региона на следующий год. Банкротство как выход: депутат регионального парламента пытается спастись от долга в 7 с лишним миллиардов рублей. Запуск в декабре: дорогостоящий ремонт многокилометрового отрезка Третьей продольной магистрали в Волгограде вышел на финишную прямую. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че»...
Прочитана: 22673 раз
|Экономика
|15.11.2017 18:05
Банк ВТБ в 1,5 раза увеличил кредитование корпоративных клиентов в Волгоградской области, выдав региональному среднему бизнесу в январе – сентябре 2017 года 12,3 млрд рублей. Эти цифры озвучил на состоявшейся сегодня пресс-конференции журналистам региональных СМИ руководитель дирекции ВТБ по Волгоградской и Астраханской области Владимир Русаев. Кредитный портфель банка без учёта кредитов органам государственной власти достиг 15,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов вырос на 18% и на 1 октября 2017 года превысил 16 млрд рублей. Кредитный портфель банка в регионе по отраслям распределился следующим образом: сельскохозяйственные предприятия и пищевая переработка - 50%, торговля - 26%, промышленные предприятия - 16%,...
Прочитана: 2084 раз
|Общество
|15.11.2017 18:02
Нашумевший видеоклип на песню «Дядя Вова», в съемках которого приняли участие ученики кадетских классов и депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, продолжает вызывать бурные споры как у его сторонников, так и у его критиков. Более сотни не только российских интернет-порталов, но и международных изданий, в том числе, известная английская газета «Sun» уделили внимание этому клипу, а читатели – бурно комментировали. Причем обсуждалась не только творческая составляющая песни, но и ее содержание. Не остались в стороне и региональные интернет-сайты, некоторые из которых позволили себе от имени всех волгоградцев выразить возмущение появлением данного клипа. ...
Прочитана: 20151 раз
|Общество
|15.11.2017 17:28 (Обновлено: 15.11.2017 21:23)
В отставку отправлен глава Плотниковского сельского поселения Даниловского района Николай Водолазко за бездействие по вопросу организации уличного освещения, сообщает ИА "Высота 102". Почти 1,5 тысячи жителей хуторов Плотников 1-й, Заплавка и Бобры уже почти два года не могут безопасно передвигаться по неосвещенным улицам в темное время суток. В сентябре 2017 года в администрацию Волгоградской области с просьбой разобраться в этой "темной" истории обратились депутаты Совета депутатов Плотниковского сельского поселения. Проверка показала, что в декабре 2015 года истек срок договора между администрацией Плотниковского сельского поселения и ресурсоснабжающей организацией на поставку электроэнергии для уличного освещения трех хуторов, входящих в состав сельского поселения. Новый...
Прочитана: 3639 раз
16 ноября 11:14
16 ноября 10:49
16 ноября 10:30
16 ноября 09:15
В Волгограде автоледи на внедорожнике лишила дом крыши и света 16
16 ноября 08:18
16 ноября 08:15
16 ноября 06:54
15 ноября 20:01
15 ноября 16:25
15 ноября 15:06
15 ноября 14:58
15 ноября 14:50
Происшествия
16 ноября 11:14
16 ноября 10:49
16 ноября 10:30
16 ноября 09:15
В Волгограде автоледи на внедорожнике лишила дом крыши и света 16
15 ноября 13:07
15 ноября 08:22
14 ноября 20:11
14 ноября 14:19
14 ноября 13:14
14 ноября 10:53
11 ноября 08:58
10 ноября 15:20
9 ноября 13:05
8 ноября 16:06
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 15 Ноября, Ср
Волгоград
Пасмурно, температура 10..12 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Южный, 1 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
15 Ноября, Ср
|1 $
|59.6207 руб.
|1 €
|69.6787 руб.
|1 GBP
|78.1866 руб.
|1 CHF
|59.8601 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 20106
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде у фонда капремонта под конец года дошли руки до реализации программы замены лифтов5
Просмотров: 15627
Песня «Дядя Вова» с участием депутата Госдумы от Волгоградской области прозвучала на федеральном канале33
Просмотров: 6343
Просмотров: 5002
Просмотров: 4670
Просмотров: 4646
В Волгограде ушла из жизни автор известной надписи на Мамаевом кургане «За нашу Советскую Родину – СССР»19
Просмотров: 4581
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +98 / 33-
Рекомендации: +61 / 14-
Рекомендации: +58 / 6-
Рекомендации: +38 / 5-
Рекомендации: +25 / 7-
Рекомендации: +21 / 1-
Рекомендации: +15 / 7-
Рекомендации: +13 / 3-