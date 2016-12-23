Депутаты Волгоградской гордумы «споткнулись» о плитку





Волгоградским УФАС России на основании материалов, представленных прокуратурой Волгограда, городской думе выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, гордума своим решением от 23.12.2016 № 52/1513 (ред. от 27.09.2017) утвердила порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города и типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Так, исходя из названного порядка, предприниматели должны за свой счет благоустроить территорию, прилегающую к их объекту: замостить площадь, определенную организатором конкурса; установить малые архитектурные формы (количество также определяется органом местного самоуправления); установить объекты озеленения; а также убирать прилегающую территорию.

Как считают в Волгоградском УФАС, данным порядком на хозяйствующих субъектов возложена обязанность по обеспечению содержание территории, в отношении которой у них отсутствуют какие-либо права и, более того, обязанность по созданию на ней объектов благоустройства.

Например, в одной из конкурсных документаций, размещенной на сайте www.volgadmin.ru, предусмотрено заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта площадью 38,0 кв.м. только при условии благоустройства территории площадью 518,2 кв.м., из них требовалось замостить тротуарной плиткой – 201,2 кв.м, озеленить – 279, 2 кв.м. и установить 2 малые архитектурные формы.

Более того, если предприниматель не будет устанавливать малые архитектурные формы, объекты озеленения и убирать территорию, прилегающую к павильону, с ним может быть расторгнут договор в одностороннем порядке администрацией района Волгограда.

Волгоградской городской думе выдано предупреждение об исключении указанных положений из нормативного акта в срок до середины декабря этого года. Ранее, напомним, схожая ситуация сложилась в Волжском, в связи с чем было выдано предупреждение Волжской городской думе. Однако городской представительный орган сразу его не исполнил, было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В октябре этого года Волжская городская дума признана нарушившей антимонопольное законодательство.







