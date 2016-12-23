Спустя 75 лет после войны поисковики из Волгограда поставили точку в истории жизни подполковника Метляева из Уссурийска

Судьба солдата Красной Армии, командира 760-го полка подполковника Константина Михайловича Метляева стала известна его родным из Уссурийска, откуда родом был сам фронтовик. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель военно-патриотического поискового отряда «Курган» Алексей Медведев, он рассказал в одной из газет уссурийского края о находке останков воинов на территории Светлоярского района. В июле этого года были обнаружены останки 11 бойцов, при каждом из которых находились их личные вещи, печать 760 стрелкового полка.





На статью откликнулась дочь героя Тамара Метляева, для которой известие о судьбе отца стало, по ее словам, самой волнительной новостью за всю ее жизнь. «Мы давно потеряли надежду узнать что-либо о родном человеке, а тут такое счастье», - говорит она. Ее отец, кадровый командир, в июле 1942 года был отправлен на Сталинградский фронт, а вскоре пришло письмо: «Пропал без вести». Все эти годы семья воина пыталась выяснить его судьбу, отправляли письма и запросы, но все было тщетным.





Дочь фронтовика Тамара Метляева на мемориале воинов в Уссурийске.





В мае будущего года в Волгоградской области останки бойцов будут перезахоронены с воинскими почестями. По словам Алексея Медведева, родные Метляева говорят, что обязательно приедут проститься со своим отцом, дедом и прадедом. У героя войны четверо детей, 11 внуков, 9 правнуков, три праправнука. Все они могут гордиться своим предком, который, как и миллионы советских бойцов, сражался за жизнь будущих поколений.







