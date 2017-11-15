Банк ВТБ в 1,5 раза увеличил кредитование корпоративных клиентов в Волгоградской области, выдав региональному среднему бизнесу в январе – сентябре 2017 года 12,3 млрд рублей. Эти цифры озвучил на состоявшейся сегодня пресс-конференции журналистам региональных СМИ руководитель дирекции ВТБ по Волгоградской и Астраханской области Владимир Русаев.

Кредитный портфель банка без учёта кредитов органам государственной власти достиг 15,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов вырос на 18% и на 1 октября 2017 года превысил 16 млрд рублей. Кредитный портфель банка в регионе по отраслям распределился следующим образом: сельскохозяйственные предприятия и пищевая переработка - 50%, торговля - 26%, промышленные предприятия - 16%, органы государственной власти всех уровней – 8%.

«Наш кредитный портфель отражает основные тенденции, сложившиеся в региональной экономике, - отметил Владимир Русаев. - Динамичное развитие сельскохозяйственной отрасли, получившей уникальные на сегодняшний день возможности для расширения бизнеса, отразилось ростом её доли в портфеле. Этому способствуют, в том числе, государственные программы поддержки».

Банк ВТБ принимает активное участие в реализации федеральной государственной программы льготного кредитования по линии Минсельхоза, выдавая аграриям займы по ставке не выше 5% годовых. В рамках «Программы 674» Минэкономразвития РФ льготная ставка установлена не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства. Всего в рамках программ господдержки с волгоградскими компаниями заключено соглашений на сумму 2,4 млрд рублей.