В Волгоградской области главу поселения отправили в отставку за темные улицы

В отставку отправлен глава Плотниковского сельского поселения Даниловского района Николай Водолазко за бездействие по вопросу организации уличного освещения, сообщает ИА "Высота 102". Почти 1,5 тысячи жителей хуторов Плотников 1-й, Заплавка и Бобры уже почти два года не могут безопасно передвигаться по неосвещенным улицам в темное время суток. В сентябре 2017 года в администрацию Волгоградской области с просьбой разобраться в этой "темной" истории обратились депутаты Совета депутатов Плотниковского сельского поселения. Проверка показала, что в декабре 2015 года истек срок договора между администрацией Плотниковского сельского поселения и ресурсоснабжающей организацией на поставку электроэнергии для уличного освещения трех хуторов, входящих в состав сельского поселения. Новый договор заключен не был. Прокуратура Даниловского района в январе текущего года внесла представление об устранении выявленных нарушений, однако глава его не исполнил. Спор перешел в судебную плоскость. В конце марта Даниловским районным судом бездействие администрации Плотниковского сельского поселения было признано незаконным, а администрацию обязали организовать освещение улиц в соответствии с требованиями. Обжаловать это решение администрации поселения не удалось, оно вступило в законную силу. Однако уличное освещение в хуторах до сих пор не появилось. Отметим, что у главы Плотниковского сельского поселения были все необходимые полномочия по надлежащему исполнению судебного акта.



