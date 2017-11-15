«Высота 102 ТВ»: Пока Волгоградская область обрастает помойками, соседние регионы начали реформы











Смотрите сегодня в программе: пока Волгоградская область обрастает помойками, соседние регионы активное начали реформирование сферы обращения с отходами. 25 поправок и пленение лаптей: на заседании профильного комитета Волгоградской областной думы нескучно обсудили проект бюджета региона на следующий год. Банкротство как выход: депутат регионального парламента пытается спастись от долга в 7 с лишним миллиардов рублей. Запуск в декабре: дорогостоящий ремонт многокилометрового отрезка Третьей продольной магистрали в Волгограде вышел на финишную прямую.

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