Обещания главы администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области Сергея Тюрина построить в школе №1 новую спортивную площадку пока остаются на бумаге. В конце июля 2016 года Сергей Тюрин сообщил федеральным СМИ , что (цитируем) «…Эта школа была построена в 1951 году и является старейшей в нашем районе. Поэтому на ее ремонт выделяются серьезные средства… в этом будет проведен ремонт второго этажа и замена старых окон на пластиковые. На эти цели направлено порядка 4 млн рублей. Еще столько же будет потрачено на строительство новой современной спортивной площадки». С начала этих обещаний прошло почти полтора года, а площадка так и не приняла детей.

Как пояснил ИА «Высота 102» генеральный директор ООО СПОРТ-ИНЖИНИРИНГ Константин Голубь, между МКОУ СШ № 1 г. Калача-на-Дону Волгоградской области и его организацией по результатам проведения электронного аукциона и на основании протокола подведения его итогов от 20.06.2017г., 10 июля 2017 года был заключен муниципальный контракт №710169 на устройство универсальной спортивной площадки на территории школы.

«Спустя 2 дня, 12 июля, МКОУ СШ № 1 г. Калача-на-Дону Волгоградской области и ООО «Электро-газовые технологии» был, на наш взгляд, незаконно заключен договор № 21-12/07/17 на осуществление строительного контроля на основании свидетельства №3840 НПО СРО строителей «Строительные ресурсы» №СРО-С-242-130-2012», – отметил Голубь.

По его мнению, «отсутствие проекта универсальной спортивной площадки и несогласованные действия председателя комитета по строительству администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области Растеряева В.А. по устройству её ограждения стали причиной задержки выполнения работ. Из-за постоянного изменения понимания заказчиком видения конструкций ограждения и освещения спортплощадки ООО СПОРТ-ИНЖИНИРИНГ понесло убытки».

Тем не менее, площадку подрядчик достроил.

Как утверждает Константин Голубь, «11октября 2017 года мы представили МКОУ СШ №1 на бумажных носителях на подписание акты выполненных работ, МКОУ СШ №1 официально было отказано в согласовании данных документов в электронном виде. Директор МКОУ СШ № 1 Колычева О.В. в нарушение норм Гражданского кодекса РФ, положений заключенного контракта в течение 5 дней не произвела приемку выполненных работ».

Кроме того, по заявлению ООО СПОРТ-ИНЖИНИРИНГ», МКОУ СШ № 1 предъявила дополнительные требования по представлению документов, не предусмотренных контрактом на выполнение работ гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: бухгалтерских документов на приобретение материалов и оборудования».

«Дети вынуждены заниматься физкультурой на территории школы в травмоопасных местах, пока руководство школы совместно с администрацией района пытаются решать не понятные нам вопросы», – сообщило ООО СПОРТ-ИНЖИНИРИНГ в официальном письме в редакцию.



