Координатора штаба Навального в Волгограде не стали содержать в изоляторе за казенный счет

Сегодня Волгоградский областной суд изменил наказание за административное правонарушение координатору штаба Навального в Волгограде Алексею Волкову, заключенного на 15 суток под арест. Как сообщает ИА "Высота 102", по состоянию здоровья срок административного ареста сподвижнику оппозиционера сократили до двух суток, посчитав нецелесообразным держать его в изоляторе за госсчет. По мнению суда, двое суток содержания в изоляторе - достаточно, чтобы осознать содеянное и почувствовать на себе, что такое лишиться свободы.

Напомним, что 15 суток ареста Волкову было назначено Краснооктябрьским районным судом за повторное нарушение порядка проведения общественного мероприятия. Митинг сторонников Алексея Навального прошел 10 ноября в Волгограде на площади Металлургов. Его время было согласовано с 16.00 до 18.00, но завершилось только в 18.35. За эту задержку в отношении организатора митинга - Алексея Волкова - был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). За данное правонарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток.

Напомним, в настоящее время Алексей Волков является еще и обвиняемым по уголовному делу о реабилитации нацизма. Оно было возбуждено по ст. 354.1 УК РФ, но областной суд, который принял его к производству, усмотрел в действиях Волкова, с компьютера которого в сети было опубликовано изображение "зеленой" статуи "Родина-мать зовет!", более тяжкий состав. Постановление о возвращении дела в прокуратуру вынесено в порядке статьи 237 УПК,ч.1, п.6. Уголовному процессу предшествовала нашумевшая история о публикации сторонниками Алексея Навального в социальной сети фотографии «Родины-матери» с лицом и ладонями, раскрашенными в зеленый цвет. Фото появилось после того, как на Навального в разных регионах нападали с зеленкой. Позднее скандальную публикацию удалили из официального паблика сторонников блогера, был написан пост с извинениями. Позже Волкову предъявили обвинение в реабилитации нацизма. Было установлено, что отредактированное «зеленкой» фото скульптуры было размещено в интернете с устройств, принадлежащих именно ему.





