|Расследования
|15.11.2017 14:58
В Волгоградской области бывший детдомовец опустошил банковскую карту своего приятеля-сироты
Полицейские задержали подозреваемого в краже 560 тысяч рублей с банковской карты 18-летнего учащегося одного из среднеспециальных учреждений Даниловского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, в конце октября этого года потерпевший обратился с заявлением о краже крупной суммы денег, перечисленных ему на карту в качестве социальных государственных пособий. Сотрудникам полиции удалось найти вора. Им оказался 19-летний безработный житель Дубовского района, ранее воспитывавшийся с потерпевшим в патронажной семье и поддерживающий с ним приятельские отношения. Молодой человек сознался в содеянном, однако похищенные деньги не вернул, успев практически всю сумму потратить на приобретение носимых вещей, развлечения, посещение баров и ресторанов. За совершенное преступление ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.
В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства
Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России
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В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...
|Политика
|15.11.2017 15:06
Депутат Волгоградской областной думы Эдуард Давыдовский – больше не региональный координатор партийного проекта «Модернизация образования». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения «Единой России», такое кадровое решение сегодня принял политсовет партии. Эту должность Давыдовский занимал с начала действия проекта – с марта текущего года. Однако спустя 8 месяцев парламентарий признался в том, что не справляется с общественной нагрузкой в связи с занятостью на основном месте работы. Беспартийный депутат возглавляет казачий кадетский корпус имени Недорубова. Новым координатором партийного проекта назначен руководитель другого образовательного учреждения – ректор ВГСПУ Александр Коротков.
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|Телеком
|15.11.2017 14:50
МегаФон запустил сеть 4G в административном центре Быковского района. Теперь более чем 7 600 жителям поселка доступен мобильный интернет, скорость которого может достигать 100 Мбит в секунду, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Новые интернет-возможности позволяют пользоваться ресурсами Всемирной сети на тех же скоростях, что и в Волгограде. Многие жители Быково, смартфоны которых поддерживают технологию связи четвертого поколения (4G/LTE), уже оценили возросшие скорости интернета от МегаФона. «Недавно моего племянника показывали в новостях на одном из волгоградских каналов. Посмотреть на телевизоре не удалось, решили в интернете, на телефоне. Ничего не тормозило. Всё посмотрели, порадовались за близкого человека!», – делится...
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|Экономика
|15.11.2017 14:13
Строительство крупнейшего в Волгоградской области микрорайона «Долина» идет активными темпами: возводятся новые дома, растет количество жителей. Не так давно свое новоселье в «Долине» отметили Владимир и Наталья Макаренко. В июне у семьи родился первенец, а вскоре они уже въехали в новую благоустроенную квартиру, которую купили по жилищному сертификату в рамках реализации программы расселения жильцов, пострадавших при взрыве дома по проспекту Университетскому. «Квартира хорошая, уютная, нам здесь все нравится, – не скрывает своей радости глава семейства Владимир. – Для нас было сюрпризом, что прямо под окнами нашей новой квартиры высажена целая...
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|Астрахань
|15.11.2017 13:38
В Красноярском районе Астраханской области за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу, осуждён житель Волгограда. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального пограничного управления, мужчина в пункте пропуска «Караузек» пытался перевезти через границу партию чёрной икры. В автомобиле волгоградца был обнаружен тайник, оборудованный в бензобаке, где фигурант спрятал 32 стеклянные банки по 500 граммов каждая с икрой рыбы осетровых видов. Стоимость груза на рынке составляет примерно более 700 тысяч рублей (16 килограммов). Решением суда житель Волгограда приговорён к 11 месяцам исправительных работ...
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|Экономика
|15.11.2017 13:37 (Обновлено: 15.11.2017 14:13)
Обновление Chery Tiggo 5 NEW явно пошло на пользу, автомобиль стал не только лучше, но и дешевле по сравнению с предыдущей моделью. Что же изменилось в кроссовере Chery Tiggo 5 после модернизации? Об этом рассказали ИА «Высота 102» в компании «Автомастер», официальном дилерском центре Chery. Новый Chery Tiggo 5 - это абсолютно оригинальный автомобиль, разработанный в Шанхайском техническом центре компании на новой платформе iAUTO. Внешним обликом модели занимались известные европейские дизайнеры Джеймс Хоуп, ранее трудившийся в концерне Ford, и Хакан Саракоглу, отметившийся в Porsche. Автомобиль поставляется с бензиновым двигателем объемом...
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|Расследования
|15.11.2017 13:32 (Обновлено: 15.11.2017 13:32)
Тюремный срок грозит 21-летнему волгоградцу за попытку дать взятку одному из руководителей областного управления МВД по вопросам миграции. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек предложил полицейскому десять тысяч рублей, чтобы “замять” вопрос о нелегальных мигрантах, которые работали на полях его дяди-фермера. Восемь граждан Узбекистана были задержаны на одном из полей Городищенского района 30 сентября. О посуле правоохранитель сообщил своему начальству. И в тот момент, когда деньги были переданы, предприимчивый волгоградец был задержан оперативниками. Сейчас дело рассматривается в суде.
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|Происшествия
|15.11.2017 13:07
64-летняя женщина пропала в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, о случившемся полицейским сообщила ее родственница. Накануне женщины пошли на Тракторозаводский вещевой рынок. Увлекшись покупками 58-летняя волгоградка потеряла из виду свою спутницу. Сейчас полицейские разыскивают пропавшую Зинаиду Константиновну Михайлову. На вид ей 70 лет, рост около 150-155 сантиметров,телосложение среднее, волосы тёмные, стрижка «каре». У нее нет зубов и она очень плохо изъясняется, к тому же женщина страдает глухотой. Она была одета в коричневую куртку из кожзаменителя, длинную юбку черного цвета, черные полусапожки. На голове была коричневая вязаная шапка, на которой справа -...
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|Расследования
|15.11.2017 12:44
Сегодня в арбитражном суде Волгоградской области разрешилась интрига, связанная с суммой долга депутата Волгоградской облдумы Геннадия Мурылева, в отношении которого налоговые органы инициировали процедуру признания его банкротом как физического лица. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», до последнего времени сумма долга не разглашалась. Однако обнародование этой цифры вызвало легкое изумление – кредиторы требуют от Геннадия Мурылева 7 миллиардов 267 миллионов 762 тысячи рублей - почти полбюджета города-героя. На сегодняшнем заседании депутат не присутствовал, его интересы представляло доверенное лицо. Рассмотрение дела продолжится через несколько дней – за это время будет уточнена сумма долга. При этом поднимался вопрос и об...
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|Спорт
|15.11.2017 12:21 (Обновлено: 15.11.2017 16:05)
Самый дорогой номер в гостинице Волгограда на время проведения ЧМ-2018 будет стоить 45 тыс. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года установлено государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в муниципальных образованиях Волгограда, Волжского, Камышина, Городищенского, Дубовского и Среднеахтубинского районов. Устанавливаемая правительством Российской Федерации стоимость гостиничного обслуживания определяется, исходя из...
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|Общество
|15.11.2017 12:05
Исполнительное производство о выселении ООО "Городская баня" из здания, расположенного на бульваре Профсоюзов в Волжском, оставлено в силе. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области отказал обществу в требовании о приостановлении исполпроизводства до рассмотрения кассационной жалобы на постановления судов апелляционной и кассационной инстанций в Судебной коллегии Верховного суда РФ. Так, в январе этого года арбитражный суд Волгоградской области отказал управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский в иске о выселении ООО "Городская баня". Представители мэрии обжаловали решение. В апреле Двенадцатый арбитражный апелляционный суд постановил удовлетворить требования администрации Волжского. В сентябре это решение...
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|Экология
|15.11.2017 12:01
Группе Компаний "Чистый город" присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ростовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании-регоператора, соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на 10 лет подписано между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и ООО "ЭкоЦентр", входящей в ГК "Чистый город". Ростовская область — третий субъект РФ, наряду с Астраханской областью и республикой Калмыкия, где компания начнет реализацию реформы в сфере обращения с ТКО. По словам председателя Совета директоров Группы Компаний "Чистый город" Полины Вергун, субъекты, которые не боятся реформы, идут по правильному пути. Они сдвигают проблему, которая...
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|Расследования
|15.11.2017 10:57
Направлено в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве бывшего главного бухгалтера – начальника финансово-экономического отдела комитета по строительству администрации Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, бывший главбух обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Волгограда и городской контрольно-счетной палатой. По версии следствия, обвиняемая, выполняя функции главного бухгалтера, в период с января 2014 года по август 2016 года производила начисление заработной платы работникам комитета,...
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|Экономика
|15.11.2017 10:52
На Третьей продольной магистрали в Волгограде завершается восстановление одиннадцатикилометрового участка, до 1 декабря дорога будет запущена. Об этом заявил сегодня глава региона, побывавшей на участке реконструкции автотрассы, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе губернатора. На объекте дорожники выполнили фрезерование основания дороги, устройство выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия, замену бордюрного камня, ремонт смотровых и дождеприемных колодцев. Особое внимание уделялось контролю качества работ и материалов. Общая стоимость проекта – 625 миллионов рублей. Напомним, финансирование дорожной отрасли в регионе увеличилось с 7,2 миллиарда в 2013 году до 9,8 миллиарда в 2017-м. Только в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» в городе...
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|Расследования
|15.11.2017 10:51
Желая избежать наказания за устроенное им ДТП, волгоградец заявил об угоне его машины. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 35-летний житель Советского района, управляя своим автомобилем «ВАЗ-2115», нарушил правила дорожного движения и столкнулся с иномаркой. Водитель отечественной легковушки скрылся с места аварии. Желая уйти от ответа, мужчина заявил в полицию о похищении его авто еще до столкновения. Он оценил свой ущерб, нанесенный “угонщиком-нарушителем”, более чем в 100 тысяч рублей. Но в ходе проверки выяснилось, что никакого угона не было. Волгоградец сознался в обмане. И теперь ему грозит до двух лет тюрьмы за заведомо ложный...
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|Происшествия
|15.11.2017 10:22
Молодой человек был сбит внедорожником на пешеходном переходе в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне вечером напротив дома № 43 на проспекте Ленина. 22-летний волгоградец переходил дорогу на зеленый свет. В этот момент его сбил автомобиль “Toyota Land Cruiser Prado”, несшийся на красный свет. Водитель машины скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу. В ходе плана “Перехват” дорогая машина была найдена на улице Советской во дворе дома №25. Как выяснилось, за ее рулем был 17-летний подросток. Одиннадцатиклассник взял машину без ведома родителей и отправился в вояж по городу. Сейчас выясняются все...
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15 ноября 15:06
15 ноября 14:58
В Волгоградской области бывший детдомовец опустошил банковскую карту своего приятеля-сироты 5
15 ноября 14:50
15 ноября 14:13
15 ноября 13:37
15 ноября 13:32
15 ноября 13:07
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15 ноября 10:57
15 ноября 10:52
15 ноября 10:51
15 ноября 10:11
15 ноября 09:49
Расследования
15 ноября 14:58
В Волгоградской области бывший детдомовец опустошил банковскую карту своего приятеля-сироты 5
15 ноября 13:32
15 ноября 12:44
15 ноября 10:57
15 ноября 10:51
14 ноября 16:02
14 ноября 15:43
14 ноября 15:27
13 ноября 21:31
13 ноября 11:54
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