Быстрый интернет 4G от МегаФона пришел в Быково





МегаФон запустил сеть 4G в административном центре Быковского района. Теперь более чем 7 600 жителям поселка доступен мобильный интернет, скорость которого может достигать 100 Мбит в секунду, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Новые интернет-возможности позволяют пользоваться ресурсами Всемирной сети на тех же скоростях, что и в Волгограде.

Многие жители Быково, смартфоны которых поддерживают технологию связи четвертого поколения (4G/LTE), уже оценили возросшие скорости интернета от МегаФона.

«Недавно моего племянника показывали в новостях на одном из волгоградских каналов. Посмотреть на телевизоре не удалось, решили в интернете, на телефоне. Ничего не тормозило. Всё посмотрели, порадовались за близкого человека!», – делится абонент МегаФона Алексей Михайлов.

Быстрый мобильный интернет, конечно, не только дает возможность смотреть на смартфонах видео. Всемирная сеть – кладезь полезной информации, которая теперь доступна абонентам МегаФона в Быково без всяких проводов.

«Элементарный пример: в доме начал протекать кран. А он шаровой, я такие раньше никогда сам не чинил. Чтобы не откладывать в долгий ящик, тут же со смартфона залез в интернет. А там и схемы, и даже видео-уроки! В общем, разобрался. Теперь могу соседям помогать», – рассказывает другой житель Быково Олег Николаев.

Раньше всех с 4G-интернетом «разобрались», конечно, молодые люди. Социальные сети и мессенджеры, онлайн-видео и музыка – без этого сейчас не обходятся даже пятиклассники. Но возможности глобальной сети намного шире. С помощью интернета можно делать доклады и презентации, читать книги, которых нет в школьной библиотеке, даже дистанционно получать высшее образование. А это уже не «развлечения» – это серьезный аргумент в пользу того, чтобы не уезжать из родного поселка.

«С развитием мобильных технологий разница между городом и селом постепенно уходит в прошлое. 4G-интернет от МегаФона доступен уже более чем 2 миллионам жителей Волгоградской области – это свыше 80% населения нашего региона. Скоростная сеть помогает работать и учиться в любом удобном месте, покупать в интернете вещи, которых нет в местных магазинах. Уверен, что с дальнейшим развитием технологий связи наши абоненты еще меньше будут чувствовать какие-либо различия между жизнью в городе и в районах», – говорит директор Волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов.



