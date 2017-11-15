Год тюрьмы грозит жителю Волгограда за взятку полицейскому

Тюремный срок грозит 21-летнему волгоградцу за попытку дать взятку одному из руководителей областного управления МВД по вопросам миграции. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек предложил полицейскому десять тысяч рублей, чтобы “замять” вопрос о нелегальных мигрантах, которые работали на полях его дяди-фермера. Восемь граждан Узбекистана были задержаны на одном из полей Городищенского района 30 сентября.

О посуле правоохранитель сообщил своему начальству. И в тот момент, когда деньги были переданы, предприимчивый волгоградец был задержан оперативниками. Сейчас дело рассматривается в суде.