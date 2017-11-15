В Волгограде ищут пропавшую на рынке глухую пенсионерку





64-летняя женщина пропала в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, о случившемся полицейским сообщила ее родственница. Накануне женщины пошли на Тракторозаводский вещевой рынок. Увлекшись покупками 58-летняя волгоградка потеряла из виду свою спутницу.

Сейчас полицейские разыскивают пропавшую Зинаиду Константиновну Михайлову. На вид ей 70 лет, рост около 150-155 сантиметров,телосложение среднее, волосы тёмные, стрижка «каре». У нее нет зубов и она очень плохо изъясняется, к тому же женщина страдает глухотой. Она была одета в коричневую куртку из кожзаменителя, длинную юбку черного цвета, черные полусапожки. На голове была коричневая вязаная шапка, на которой справа - цветок и два бубончика. Документов при себе у нее не было.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, полиция просит сообщить по телефону дежурной части ОП № 1 (Тракторозаводский район) города Волгограда: (844 2) 74 07 71, (844 2) 74 07 69 ; или телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-44-44.