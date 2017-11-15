







Обновление Chery Tiggo 5 NEW явно пошло на пользу, автомобиль стал не только лучше, но и дешевле по сравнению с предыдущей моделью. Что же изменилось в кроссовере Chery Tiggo 5 после модернизации? Об этом рассказали ИА «Высота 102» в компании «Автомастер», официальном дилерском центре Chery.

Chery Tiggo 5 - это абсолютно оригинальный автомобиль, разработанный в Шанхайском техническом центре компании на новой платформе iAUTO. Внешним обликом модели занимались известные европейские дизайнеры Джеймс Хоуп, ранее трудившийся в концерне Ford, и Хакан Саракоглу, отметившийся в Porsche. Новый- это абсолютно оригинальный автомобиль,













Автомобиль поставляется с бензиновым двигателем объемом 2 литра в сочетании с «механикой» или вариатором на выбор. Силовой агрегат с изменяемыми фазами газораспределения обладает отдачей по мощности в 136 л.с. и соответствует экологическому классу Евро 5. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 8,2 литра на 100 км. На разгон до 100 км/ч потребуется 12,8 сек. в комбинации с 5-ступенчатой механической трансмиссией и 15 сек. - с вариатором. Максимальная скорость — 175 км/ч и 165 км/ч в зависимости от трансмиссии.

Передняя подвеска автомобиля — типа Макферсон, задняя — независимая многорычажная. Это обеспечивает идеальный баланс между комфортом и управляемостью. Доводкой подвески совместно с инженерами Chery занимались специалисты британской компании «Mira». Дорожный просвет 190 мм позволяет преодолевать брод до 600 мм, максимальный преодолеваемый уклон — 48%. Колесная база 2610 мм позволила выделить достаточно места для пассажиров второго ряда, а багажник имеет минимальный объем 370 литров. Багажное отделение можно увеличить, сложив спинки заднего сиденья, повышая вместительность до заявленных 1000 литров. В автомобиле предусмотрено множество отделений и ящиков для мелочей.













Кстати, входной билет в клуб владельцев автомобилей повышенной проходимости ощутимо снизился с выходом обновленного Chery Tiggo 5.

У каждого владельца авто, покупателей официального дилерского центра Chery «Автомастер», своя история покупки и использования Chery Tiggo 5.

К примеру, Владимир приобрел Chery Tiggo 5 в начале этого года: «Раньше ко всем китайцам относился предвзято. Сам ездил на корейцах, мечтал о японцах, даже подумывал о правом руле, но тяжело содержать такие автомобили в нашей западной части России. И все же, решил взять Chery Tiggo 5. Вполне динамичный резвый движок. Высокая посадка - с нашими дорогами это то, что нужно. Полный привод изначально не хотел брать, так как по грязи очень редко куда выезжаю. Поездили по сугробам, во всех зимних режимах показала себя очень достойно. В салоне места более чем достаточно, можно и пассажиров разместить и багаж раскидать. Серьезных и несерьезных поломок нет. На машине выжимал максимальную скорость 165 км/ч. Шумоизоляцию можно добавить, а можно поставить мягкие шины – тот же эффект как от шумоизоляции. Доволен приобретением! Chery Tiggo 5 на ближайшие годы точно будет со мной».

По словам другого автовладельца, Николая, двигатель работает как часики, тянет хорошо и гружёный. Разогревается быстро, печка отлично работает: «В машине вовремя надо менять салонный фильтр, он быстро засоряется. Собран салон хорошо. Обогрев сидений и зеркал с задним стеклом отлично справляется. Свет на высоте и ближний, и туманки. Диоды держатся, все горят. «С родней на рыбалку съездили на моей машине без проблем. Неровности деревенских дорог автомобиль с гордостью преодолел на отлично. Своим Chery Tiggo 5 доволен, менять не собираюсь».

Представительство марки Chery в России совместно с банками-партнёрами разработали специальные кредитные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», предлагающие выгодные преимущества для клиентов, намного выгоднее государственных (рассчитаны на те же категории граждан, что и программы господдержки). Действие программ распространяются на весь модельный ряд CHERY, а именно кроссоверы Tiggo 5, Tiggo 3 и Tiggo 2. Chery Tiggo 5 в компании «Автомастер» доступен по выгодной цене от 822 900 рублей*.













Для покупателей на сайте официального дилера Chery компании «Автомастер» доступна услуга кредит он-лайн, благодаря которой можно подать заявку на кредит, не приезжая в офис.

При он-лайн бронировании автомобиля можно получить дополнительную скидку по программе «Бронируй он-лайн с выгодой» до 30 000 рублей.

Запись на тест-драйв – в официальном дилерском центре Chery «Автомастер», ГК «Волга-Раст» по адресу г. Волгоград, ул. Новодвинская, д.31 или по телефону (8442) 26-47-47.





* Указанные цены автомобилей являются усредненными показателями рыночных цен, применяемыми для целей демонстрации расчетов. Сведения, приведенные на сайте (включая указанные цены) не являются офертой (в том числе, не являются офертой в соответствии со ст.ст.432, 437, 494 Гражданского кодекса России), приводятся исключительно для информационных целей. Продолжение далее.







