Депутату облдумы предъявили долг почти в полбюджета Волгограда





Сегодня в арбитражном суде Волгоградской области разрешилась интрига, связанная с суммой долга депутата Волгоградской облдумы Геннадия Мурылева, в отношении которого налоговые органы инициировали процедуру признания его банкротом как физического лица. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», до последнего времени сумма долга не разглашалась. Однако обнародование этой цифры вызвало легкое изумление – кредиторы требуют от Геннадия Мурылева 7 миллиардов 267 миллионов 762 тысячи рублей - почти полбюджета города-героя. На сегодняшнем заседании депутат не присутствовал, его интересы представляло доверенное лицо. Рассмотрение дела продолжится через несколько дней – за это время будет уточнена сумма долга. При этом поднимался вопрос и об имуществе депутата облдумы, средства от реализации которого должны пойти на погашение долга. Правда, оно оказалось скромным и оценено всего лишь в 74 тысячи рублей. К слову, банкротство грозит и супруге Геннадия Мурылева. Аналогичный процесс идет в настоящее время в арбитражном суде Саратовской области.

Напомним, в 2015 году судебные приставы пытались взыскать с Геннадия Мурылева более 1,5 миллиарда рублей. Это был долг по кредиту завода «ЖБИ №1», гендиректором которого являлся Мурылев. В 2013 году суд Центрального района обратил взыскание на именные акции ОАО «ВЗ ЖБИ №1», которые были залогом кредита. Тогда же господина Мурылева признали главным должником. За эти годы с учетом процентов и пени долг вырос до такой астрономической суммы. Напомним, предприятие «ЖБИ №1» было признано банкротом в сентябре 2014 года. Сейчас там ведется конкурсное производство. По итогам прошлого года завод находится в числе лидеров среди предприятий области по задолженности перед пенсионным фондом по страховым взносам за сотрудников.



