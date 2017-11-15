Самый дорогой номер в гостинице Волгограда на время проведения ЧМ-2018 будет стоить 45 тыс. рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года установлено государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в муниципальных образованиях Волгограда, Волжского, Камышина, Городищенского, Дубовского и Среднеахтубинского районов.

Устанавливаемая правительством Российской Федерации стоимость гостиничного обслуживания определяется, исходя из присвоенной гостинице или иному средству размещения категории и отдельно для каждого города и муниципального образования, на территориях которых расположены средства размещения для участников Чемпионата мира по футболу, лиц, участвующих в мероприятиях и зрителей.

Самый дорогой номер повышенной комфортности в пятизвездочном отеле будет стоить 45 тыс. рублей. Максимальная цена за номер высшей категории «люкс», «джуниор сюит» и «студия» - 23,1 тыс. рублей. Обычные номера в гостинице категории «пять звезд» - 10 тыс. 370 рублей.

За номер повышенной комфортности в отеле категории «четыре звезды» болельщики и гости города заплатят 32 тыс. рублей. Точно такие же апартаменты в трехзвездочном отеле будут стоить 27 тыс. рублей, в гостинице «две звезды» - 6,8 тыс. рублей.

В гостинице «без звезд» номер номер высшей категории обойдется в 4 тыс. 980 руб., иные категории одноместного или двухместного или трехместного размещения оцениваются в 3 тыс. 200 руб.

За нарушения обязательных требований законодательства РФ о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания владельцев гостиниц привлекут к административной ответственности и штрафам до 100 тыс. рублей. Напомним, в Волгоградской области - свыше 300 гостиниц и иных мест размещения. Требования Роспотребнадзора начнут действовать за месяц до начала первого матча, закончатся также через месяц после проведения последнего матча спортивных соревнований.









