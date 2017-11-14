Направлено в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве бывшего главного бухгалтера – начальника финансово-экономического отдела комитета по строительству администрации Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, бывший главбух обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Волгограда и городской контрольно-счетной палатой.

По версии следствия, обвиняемая, выполняя функции главного бухгалтера, в период с января 2014 года по август 2016 года производила начисление заработной платы работникам комитета, в том числе себе. Однако при формировании реестров на выплату денежных средств чиновница вносила заведомо недостоверные сведения о завышенных суммах, подлежащих перечислению на ее счет в кредитной организации.

В результате незаконных действий указанное должностное лицо похитило бюджетные средства на сумму более 534 тыс рублей. Расследование уголовного дела осуществлялось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. Обвиняемая свою вину признала, частично возместила причиненный ущерб.



