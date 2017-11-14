|Экономика
|15.11.2017 10:52
В Волгограде Третью продольную отремонтируют до декабря
На Третьей продольной магистрали в Волгограде завершается восстановление одиннадцатикилометрового участка, до 1 декабря дорога будет запущена. Об этом заявил сегодня глава региона, побывавшей на участке реконструкции автотрассы, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе губернатора.
На объекте дорожники выполнили фрезерование основания дороги, устройство выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия, замену бордюрного камня, ремонт смотровых и дождеприемных колодцев. Особое внимание уделялось контролю качества работ и материалов. Общая стоимость проекта – 625 миллионов рублей.
Напомним, финансирование дорожной отрасли в регионе увеличилось с 7,2 миллиарда в 2013 году до 9,8 миллиарда в 2017-м. Только в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» в городе и области реализовано 154 мероприятия, направленных на приведение дорог в нормативное состояние.
«Необходимо продолжить работу по приведению инженерных сооружений в порядок, — подчеркнул Андрей Бочаров. — У нас есть два мостовых перехода, которые нуждаются в ремонте. Важно на 2019-2020 годы запланировать реконструкцию путепроводов возле больничного комплекса и на Ангарском». Губернатор перед профильным ведомством администрации региона поставил задачу приступить к проектированию, а затем и ремонтным работам на участках от поста ГИБДД в сторону поселка Водстрой.
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|Расследования
|15.11.2017 12:44
Сегодня в арбитражном суде Волгоградской области разрешилась интрига, связанная с суммой долга депутата Волгоградской облдумы Геннадия Мурылева, в отношении которого налоговые органы инициировали процедуру признания его банкротом как физического лица. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», до последнего времени сумма долга не разглашалась. Однако обнародование этой цифры вызвало легкое изумление – кредиторы требуют от Геннадия Мурылева 7 миллиардов 267 миллионов 762 тысячи рублей - почти полбюджета города-героя. На сегодняшнем заседании депутат не присутствовал, его интересы представляло доверенное лицо. Рассмотрение дела продолжится через несколько дней – за это время будет уточнена сумма долга. При этом поднимался вопрос и об имуществе депутата...
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|Общество
|15.11.2017 12:05 (Обновлено: 15.11.2017 12:05)
Исполнительное производство о выселении ООО "Городская баня" из здания, расположенного на бульваре Профсоюзов в Волжском, оставлено в силе. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области отказал обществу в требовании о приостановлении исполпроизводства до рассмотрения кассационной жалобы на постановления судов апелляционной и кассационной инстанций в Судебной коллегии Верховного суда РФ. Так, в январе этого года арбитражный суд Волгоградской области отказал управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский в иске о выселении ООО "Городская баня". Представители мэрии обжаловали решение. В апреле Двенадцатый арбитражный апелляционный суд постановил удовлетворить требования администрации Волжского. В сентябре это решение...
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|Экология
|15.11.2017 12:01
Группе Компаний "Чистый город" присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ростовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании-регоператора, соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на 10 лет подписано между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и ООО "ЭкоЦентр", входящей в ГК "Чистый город". Ростовская область — третий субъект РФ, наряду с Астраханской областью и республикой Калмыкия, где компания начнет реализацию реформы в сфере обращения с ТКО. По словам председателя Совета директоров Группы Компаний "Чистый город" Полины Вергун, субъекты, которые не боятся реформы, идут по правильному пути. Они сдвигают проблему, которая...
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|Расследования
|15.11.2017 10:57
Направлено в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве бывшего главного бухгалтера – начальника финансово-экономического отдела комитета по строительству администрации Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, бывший главбух обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Волгограда и городской контрольно-счетной палатой. По версии следствия, обвиняемая, выполняя функции главного бухгалтера, в период с января 2014 года по август 2016 года производила начисление заработной платы работникам комитета,...
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|Расследования
|15.11.2017 10:51
Желая избежать наказания за устроенное им ДТП, волгоградец заявил об угоне его машины. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 35-летний житель Советского района, управляя своим автомобилем «ВАЗ-2115», нарушил правила дорожного движения и столкнулся с иномаркой. Водитель отечественной легковушки скрылся с места аварии. Желая уйти от ответа, мужчина заявил в полицию о похищении его авто еще до столкновения. Он оценил свой ущерб, нанесенный “угонщиком-нарушителем”, более чем в 100 тысяч рублей. Но в ходе проверки выяснилось, что никакого угона не было. Волгоградец сознался в обмане. И теперь ему грозит до двух лет тюрьмы за заведомо ложный...
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|Происшествия
|15.11.2017 10:22
Молодой человек был сбит внедорожником на пешеходном переходе в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне вечером напротив дома № 43 на проспекте Ленина. 22-летний волгоградец переходил дорогу на зеленый свет. В этот момент его сбил автомобиль “Toyota Land Cruiser Prado”, несшийся на красный свет. Водитель машины скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу. В ходе плана “Перехват” дорогая машина была найдена на улице Советской во дворе дома №25. Как выяснилось, за ее рулем был 17-летний подросток. Одиннадцатиклассник взял машину без ведома родителей и отправился в вояж по городу. Сейчас выясняются все...
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|Экономика
|15.11.2017 10:11
В Волгоградской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за 3 квартал 2017 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, так, величина прожиточного минимума на душу населения составила 9019 рублей, для трудоспособного населения – 9665 рублей, для пенсионеров – 7313 рублей, для детей – 9219 рублей. Для сравнения: величина прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2017 года составляла 9464 рубля, для трудоспособного населения – 10146 рублей, для пенсионеров – 7670 рублей, для детей – 9664 рубля. Справка. По данным Волгоградстата за 10 месяцев 2017 года инфляция...
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|Экология
|15.11.2017 09:49
Решением Центрального районного суда Волгограда администрация города должна принять меры для беспрепятственного пропуска ливневых, талых и грунтовых вод по водоотводным канавам на улицах Кировского района. Об этом ИА "Высота 102" сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Иск в суд подал надзорный орган после ответа мэрии на представление прокуратуры. В нем администрация сообщила, что работа по муниципальной целевой программе "Благоустройство Волгограда" на 2016-2018 годы, направленная на проведение мероприятий по предотвращению подъема грунтовых вод и ликвидации заболачиваемости земельных участков в Кировском районе города Волгограда, была приостановлена в связи с ограничением финансирования. С жалобой в прокуратуру обратились жители Кировского района. Специалисты...
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|Происшествия
|15.11.2017 09:34
Полицейские изъяли у 40-летнего волгоградца 3,6 тысячи бутылок с контрафактным алкоголем. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 180 коробок, в которых находились "негерметичные бутылки с мутным содержимым", мужчина перевозил на грузовой "Газели". Машина была остановлена в Среднеахтубинском районе на мостовом переходе через Волгу инспекторами дорожно-патрульной службы. Волгоградца доставили в отдел для разбирательств, а изъятую у него продукцию направили на экспертизу.
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|Телекурьер
|15.11.2017 09:31
Песня «Дядя Вова» с участием депутата Госдумы от Волгоградской области прозвучала на федеральном канале
"Россия-24", 14 ноября 2017 года. Одной из тем передачи федерального канала «Россия-24» - "Вести в 23-00" накануне вечером стало обсуждение песни «Дядя Вова», в записи клипа которого приняли участие депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко и ученики кадетских классов. Как сообщает ИА «Высота 102», в телевизионной студии Анна Кувычко рассказала историю создания вызвавшей широкий общественный резонанс песни и ответила на вопросы ведущего Антона Степаненко.
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|Происшествия
|15.11.2017 08:56
Стокилограммовую авиабомбу нашли на окраине поселка Россошки в Городищенском районе. Как сообщили ИА “высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, “эхо войны” обнаружили при проведении земляных работ. Предположительно, это фугасная бомба времен Великой Отечественной войны ФАБ-100. Место находки было взято под охрану. В течении нескольких дней боеприпас будет обезврежен специалистами-пиротехниками Донского спасательного центра МЧС. Отметим, что это уже двенадцатая авиабомба, найденная на территории Волгоградской области с начала года.
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|Происшествия
|15.11.2017 08:22
Следователи проводят проверку по факту смерти двух престарелых супругов. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, в одном из частных домов в хуторе Черкесовский Новоаннинского района были обнаружены тела 87-летнего мужчины и его 86-летней супруги. По предварительным данным пенсионеры проживали вдвоем. Их тела сегодня обнаружили соседи, которые забеспокоились тем, что пожилая пара долго не выходит из дома. Домовладение было заперто изнутри, окна и двери плотно закрыты, при этом в жилище на полную мощь работала кирпичная печь, переделанная под газовое отопление. Температура в доме на момент прибытия специалистов составляла почти 50 градусов по Цельсию. Тела погибших...
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|Экономика
|15.11.2017 05:48
В администрации Волгограда согласовали проект концессионного соглашения о передаче объектов наружного освещения и объявили о принятии заявок о готовности к участию в конкурсе. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление и.о. главы администрации Волгограда Ирины Пешковой. Напомним, с предложением о заключении концессионного соглашения к администрации города обратилось ООО «Светосервис-Волгоград». Компания предложила вложить в модернизацию уличного освещения 1 миллиард рублей за 15 лет: обновить 10 тысяч светоточек, проложить десятки километров электросетей и в конечном итоге существенно повысить уровень освещенности города. Депутаты гордумы одобрили намерение администрации Волгограда оформить муниципально-частное партнерство в сфере уличного освещения. Затем в администрации Волгограда путем...
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|Происшествия
|14.11.2017 20:11
Самолет рейса “Ростов-Москва” совершил экстренную посадку из-за одного пассажира-нарушителя. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе волгоградского аэропорта, борт приземлился в 18:11, а снова взлетел лишь в 19:13. Сам нарушитель правил перелетов был передан полицейским линейного управления МВД. По данным, полученным информагентством от представителей экстренных служб, 28-летний мужчина закурил на борту электронную сигарету. При этом он не реагировал на неоднократные требования проводников прекратить нарушать правила перелетов. В отношении мужчины сотрудниками линейного отдела полиции был составлен административный протокол. Самолет улетел в столицу без любителя электронных сигарет.
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|Аналитика
|14.11.2017 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде у фонда капремонта под конец года дошли руки до реализации программы замены лифтов
Смотрите сегодня в программе: компания, готовая достроить дома скандального ЖК «Европейский», пока не нашла понимания у банка-кредитора. Руки дошли: за полтора месяца до конца 2017 года региональный оператор фонда капремонта начал реализацию программы замены лифтов. Пресс-тур: иностранные журналисты вспомнили день ВДВ в Волгограде и увидели, как город-герой готовится к чемпионату мира по футболу. Перебрали: координатор регионального штаба Алексея Навального получил 15 суток за то, что шеф-оппозиционер увлекся митингом. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в...
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