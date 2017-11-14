В Волгограде Третью продольную отремонтируют до декабря

На Третьей продольной магистрали в Волгограде завершается восстановление одиннадцатикилометрового участка, до 1 декабря дорога будет запущена. Об этом заявил сегодня глава региона, побывавшей на участке реконструкции автотрассы, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе губернатора.

На объекте дорожники выполнили фрезерование основания дороги, устройство выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия, замену бордюрного камня, ремонт смотровых и дождеприемных колодцев. Особое внимание уделялось контролю качества работ и материалов. Общая стоимость проекта – 625 миллионов рублей.

Напомним, финансирование дорожной отрасли в регионе увеличилось с 7,2 миллиарда в 2013 году до 9,8 миллиарда в 2017-м. Только в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» в городе и области реализовано 154 мероприятия, направленных на приведение дорог в нормативное состояние.

«Необходимо продолжить работу по приведению инженерных сооружений в порядок, — подчеркнул Андрей Бочаров. — У нас есть два мостовых перехода, которые нуждаются в ремонте. Важно на 2019-2020 годы запланировать реконструкцию путепроводов возле больничного комплекса и на Ангарском». Губернатор перед профильным ведомством администрации региона поставил задачу приступить к проектированию, а затем и ремонтным работам на участках от поста ГИБДД в сторону поселка Водстрой.



