Группе Компаний "Чистый город" присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ростовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании-регоператора, соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на 10 лет подписано между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и ООО "ЭкоЦентр", входящей в ГК "Чистый город". Ростовская область — третий субъект РФ, наряду с Астраханской областью и республикой Калмыкия, где компания начнет реализацию реформы в сфере обращения с ТКО.

По словам председателя Совета директоров Группы Компаний "Чистый город" Полины Вергун, субъекты, которые не боятся реформы, идут по правильному пути. Они сдвигают проблему, которая не решалась десятилетиями, с мертвой точки. "Это организация вывоза не только на городских территориях, но и труднодоступных сельских, это привлечение инвестиций, и построение недостающих объектов, - комментирует Полина Вергун. – Институт регионального оператора выталкивает отрасль из застоя, диктуя новые правила, направленные на опрозрачивание всей системы в целом".

Зона деятельности ООО "ЭкоЦентр" затрагивает Волгодонской межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс и МЭОК. На сегодняшний день Волгодонский кластер испытывает острый дефицит объектов сферы ТКО. Принимая во внимание географическое расположение и протяженность территории в МЭОК, до начала работы регоператору предстоит создать здесь 8 перегрузочных мощностей. А к концу следующего года ГК "Чистый город" построит в Волгодонске современный полигон ТКО и сортировочный комплекс — соответствующее разрешение на строительство уже получено в середине октября. Данный объект станет опорным для всего Волгодонского кластера и обеспечит потребности в размещении и обработке отходов десяти муниципальных образований, включая Волгодонск.



