В Волгограде школьник на родительском внедорожнике сбил человека

Молодой человек был сбит внедорожником на пешеходном переходе в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне вечером напротив дома № 43 на проспекте Ленина. 22-летний волгоградец переходил дорогу на зеленый свет. В этот момент его сбил автомобиль “Toyota Land Cruiser Prado”, несшийся на красный свет. Водитель машины скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу.

В ходе плана “Перехват” дорогая машина была найдена на улице Советской во дворе дома №25. Как выяснилось, за ее рулем был 17-летний подросток. Одиннадцатиклассник взял машину без ведома родителей и отправился в вояж по городу. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.



