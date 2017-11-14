Суд обязал мэрию Волгограда расчистить ливневки

Решением Центрального районного суда Волгограда администрация города должна принять меры для беспрепятственного пропуска ливневых, талых и грунтовых вод по водоотводным канавам на улицах Кировского района. Об этом ИА "Высота 102" сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Иск в суд подал надзорный орган после ответа мэрии на представление прокуратуры. В нем администрация сообщила, что работа по муниципальной целевой программе "Благоустройство Волгограда" на 2016-2018 годы, направленная на проведение мероприятий по предотвращению подъема грунтовых вод и ликвидации заболачиваемости земельных участков в Кировском районе города Волгограда, была приостановлена в связи с ограничением финансирования. С жалобой в прокуратуру обратились жители Кировского района. Специалисты провели проверку и установили, что на пересечении ул. Пятигорской и ул. Черемшанской, ул. Пятигорской и ул. Щедрина, ул. Сенной и пересечении ул. Лимоновой с ул. Фруктовой, на участке местности по ул. Воронкова имеется факт заиливания и захламления водоотводных канав бытовым мусором, а также остатками травяной и древесной растительности. Кроме того, примерно в 115 метрах от автодороги по ул. Писемского, следуя по ул. Пятигорской, установлено наличие несанкционированной насыпи поперек водоотводной канавы и закопанной в неё металлической трубы.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



