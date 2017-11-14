В Волжском несанкционированные свалки взяли под видеонаблюдение

В Волжском внедрён в эксплуатацию уникальный технический проект. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, специалисты муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» разработали систему видеофиксации за наблюдением в местах несанкционированных свалок.

Устройства круглосуточной видеофиксации установлены с целью выявления нарушителей благоустройства. Согласно техническим характеристикам видеокамеры снабжены инфракрасной подсветкой, поэтому в тёмное время суток съёмка ведётся в инфракрасном диапазоне. Кроме того, видео имеет высокое качество разрешения сигнала (Full HD) и передаётся в центр мониторинга, где обрабатывается специалистами.

Особенность проекта в том, что все камеры имеют автономное питание и установлены в местах, где отсутствуют необходимые для обычных устройств электричество, проводной и мобильный интернет.

Информация о зафиксированных нарушениях передаётся в контрольное управление администрации Волжского. Физические, должностные и юридические лица привлекаются к административной ответственности по ст. 8.7 КоАП Волгоградской области («Нарушение правил благоустройства территорий поселений»). Штрафы за свалку мусора вне специальных мест составляют до тридцати тысяч рублей.



