









Смотрите сегодня в программе: компания, готовая достроить дома скандального ЖК «Европейский», пока не нашла понимания у банка-кредитора. Руки дошли: за полтора месяца до конца 2017 года региональный оператор фонда капремонта начал реализацию программы замены лифтов. Пресс-тур: иностранные журналисты вспомнили день ВДВ в Волгограде и увидели, как город-герой готовится к чемпионату мира по футболу. Перебрали: координатор регионального штаба Алексея Навального получил 15 суток за то, что шеф-оппозиционер увлекся митингом.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



