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Экономика
 15.11.2017 05:48

В Волгограде претендентам на новую концессию включили зеленый свет

В администрации Волгограда согласовали проект концессионного соглашения о передаче объектов наружного соглашения и объявили о принятии заявок  о готовности к участию в конкурсе. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление и.о. главы администрации Волгограда Ирины Пешковой. Напомним, с предложением  о заключении концессионного соглашения к администрации города обратилось  ООО «Светосервис-Волгоград». Компания предложила вложить в модернизацию уличного освещения 1 миллиард рублей  за 15 лет: обновить 10 тысяч светоточек, проложить десятки километров электросетей и в конечном итоге существенно повысить  уровень освещенности города. Депутаты гордумы одобрили намерение администрации Волгограда оформить муниципально-частное партнерство в сфере уличного освещения. Затем в администрации Волгограда путем переговоров с ООО «Светосервис-Волгоград» откорректировали условия концессионного соглашения, в части уточнения объемов работ для будущего концессионера. Однако в конкурсе на право заключения соглашения смогут принять все претенденты, готовые выполнить условия данного соглашения. В администрации Волгограда намерены приступить к приему предложений от кандидатов в концессионеры, также будет создана комиссия по рассмотрению заявок о готовности к участию в конкурсе и определен порядок приема и рассмотрения этих заявок. 

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В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...

Происшествия 15.11.2017 08:22

Следователи проводят проверку по факту смерти двух престарелых супругов. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, в одном из частных домов в хуторе Черкесовский Новоаннинского района были обнаружены тела 87-летнего мужчины и его 86-летней супруги. По предварительным данным  пенсионеры проживали вдвоем. Их тела сегодня обнаружили соседи, которые забеспокоились тем, что пожилая пара долго не выходит из дома. Домовладение было заперто изнутри, окна и двери плотно закрыты, при этом в жилище на полную мощь работала кирпичная печь, переделанная под газовое отопление. Температура в доме на момент прибытия специалистов составляла почти 50 градусов по Цельсию. Тела погибших...
Прочитана: 172 раз
Происшествия 14.11.2017 20:11

Самолет рейса “Ростов-Москва” совершил экстренную посадку из-за одного пассажира-нарушителя. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе волгоградского аэропорта, борт приземлился в 18:11, а снова взлетел лишь в 19:13. Сам нарушитель правил перелетов был передан полицейским линейного управления МВД. По данным, полученным информагентством от представителей экстренных служб,  28-летний мужчина закурил на борту электронную сигарету. При этом он не реагировал на неоднократные требования проводников прекратить нарушать правила перелетов. В отношении мужчины сотрудниками линейного отдела полиции был составлен административный протокол. Самолет улетел в столицу без любителя электронных сигарет.
Прочитана: 5842 раз
Аналитика 14.11.2017 20:02

Смотрите сегодня в программе: компания, готовая достроить дома скандального ЖК «Европейский», пока не нашла понимания у банка-кредитора. Руки дошли: за полтора месяца до конца 2017 года региональный оператор фонда капремонта начал реализацию программы замены лифтов. Пресс-тур: иностранные журналисты вспомнили день ВДВ в Волгограде и увидели, как город-герой готовится к чемпионату мира по футболу. Перебрали: координатор регионального штаба Алексея Навального получил 15 суток за то, что шеф-оппозиционер увлекся митингом. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в...
Прочитана: 19829 раз
Общество 14.11.2017 17:52

В Волжском внедрён в эксплуатацию уникальный технический проект. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, специалисты муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» разработали систему  видеофиксации за наблюдением в  местах несанкционированных свалок.  Устройства круглосуточной видеофиксации установлены с целью выявления нарушителей благоустройства. Согласно техническим характеристикам видеокамеры снабжены инфракрасной подсветкой, поэтому в тёмное время суток съёмка ведётся в инфракрасном диапазоне. Кроме того, видео имеет высокое качество разрешения сигнала (Full HD) и передаётся в центр мониторинга, где обрабатывается специалистами. Особенность проекта в том, что все камеры имеют автономное питание и установлены в местах, где отсутствуют необходимые для обычных устройств электричество, проводной и мобильный...
Прочитана: 2081 раз
Общество 14.11.2017 17:15

В Волгограде «Сбербанк» не готов расстаться с залоговым имуществом «Парка Европейского» по сходной для нового застройщика цене Условия, выставленные «Сбербанком» по продаже залогового имущества фирмы «Орион», не устраивают потенциального застройщика ЖК «Парк Европейский». Как заявил сегодня на встрече с обманутыми дольщиками  жилого комплекса заместитель руководителя инспекции госстройнадзора по региону Роман Касьянов, кредитной организации предлагалось реализовать залоговое имущество за 100 млн рублей, сообщает ИА «Высота 102». При таком варианте компания «Пересвет-Регион-Дон» могла рассмотреть возможность совместного завершения строительства и ЖК «Доминант», и «Парка Европейского». Однако «Сбербанк» выставил свою цену – 500 млн. «Экономический анализ этого предложения показал его нерентабельность – застройщик уйдет в минус. Поэтому сейчас решается  вопрос по достройке этих жилых комплексов отдельно. Во многом ситуация...
Прочитана: 9099 раз
Расследования 14.11.2017 15:43

В Волгоградской области разыскивают водителя КАМАЗа, причастного к смертельному наезду на велосипедиста Разыскивается водитель КАМАЗа, причастный к совершению смертельного ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня  с 06:00 до 07:00 часов на 45 км автодороги «Цимлянск - Нижнегнутов – Чернышковский» неустановленный водитель, двигаясь со стороны х.Нижнегнутов в сторону р.п. Чернышковский, совершил наезд на 57-летнего мужчину-велосипедиста, который ехал  в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель с места скрылся. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой отдела полиции совместно с нарядом ДПС обнаружены осколки фары, повторителя указателя поворота и фрагмент надписи автомобиля, по которым установлена марка машины, причастная к...
Прочитана: 3709 раз
Расследования 14.11.2017 15:27

Житель Волгоградской области осужден на 2,5 года за участие в войне на стороне исламистов в Сирии Сегодня Волжский городской суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима местного жителя, который воевал в Сирии на стороне ИГИЛ - запрещенной в России организации. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Расследование уголовного дела осуществлялось органами УФСБ России по Волгоградской области. По материалам дела, в декабре 2013 года волжанин, руководствуясь идеями исламского терроризма, принял решение выехать в Сирию. Вместе со своей семьей он добрался железнодорожным транспортом на Украину, затем самолетом - в Турцию, где,  минуя на автомобиле турецко-сирийскую границу, оказался...
Прочитана: 5255 раз
Экономика 14.11.2017 15:22 (Обновлено: 14.11.2017 16:50)

В рамках новой акции предприниматели малого бизнеса смогут получить кредит «СуперОвердрафт» по ставке от 9% годовых для дополнительного финансирования компании на покрытие кассовых разрывов до 1 года. Акция продлится до конца января 2018 года. Кредитный продукт «СуперОвердрафт» предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без залога сроком до 5 лет на сумму до 60 млн рублей, при этом транш в рамках кредитного лимита предоставляется без ограничений по срокам. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба  «Промсвязьбанка». Стать участниками программы могут только новые клиенты банка, не имеющие действующих кредитов, одобренных лимитов по кредитным продуктам или лимитов по факторинговым операциям в «Промсвязьбанке». ...
Прочитана: 1736 раз
Общество 14.11.2017 14:42

В пяти многоэтажках Волгограда стартовали активные работы по демонтажу аварийных подъемников. Об этом говорится на официальном сайте регионального фонда капремонта, сообщает ИА «Высота 102». В частности, замене подлежат пять подъемников по ул. К. Маркса, 19, пять лифтов в доме № 110 по ул. им. Маршала Еременко, четыре единицы будут заменены в доме № 18А по ул. Невской, три лифта заменят в доме № 16 по ул. Новороссийской, по одному – в домах № 130Б и 132Б по ул. Кирова.  В общей сложности на проведение строительно-монтажных работ по указанным адресам регоператор направит свыше 20 млн. руб. Кроме того,...
Прочитана: 5109 раз
Происшествия 14.11.2017 13:14 (Обновлено: 14.11.2017 13:17)

На трассе «Волгоград-Астрахань» в туман рейсовый автобус вылетел в кювет: пострадали 3 человека Астраханские полицейские проводят проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Астраханской области,  ДТП случилось в Ахтубинском районе на 203-м километре трассы «Волгоград - Астрахань».  Водитель автобуса «Volvo», следовавшего из Ростова, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет. Авария произошла в неблагоприятных погодных условиях, связанных с туманом. По предварительным данным  в результате ДТП пострадали 3 человека. 70-летняя женщина получила ушибы поясничного отдела позвоночника. Аналогичная травма и ушиб грудной клетки диагностированы у 69-летнего мужчины. 31-летний пассажир получил сотрясение головного мозга. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Всего в салоне...
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Расследования 14.11.2017 12:57

Житель Волгограда  задержан за торговлю устройствами для прослушки, об этом ИА “Высота 102“ сообщили в региональном главке МВД. Мужчина купил через интернет четыре  GPS-трекера со слотами для SIM-карты и микрофонами  еще в прошлом году. Затем продал устройства жителю Котовского района. Котовчанин в свою очередь  перепродал спецсредства своему знакомому. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали обоих торговцев нелегальным товаром и их покупателя. При обыске у них нашли два устройства для прослушки, два телефона, четыре SIM-карты и ноутбук. Задержанные сознались в содеянном  и были отпущены под подписку о невыезде.  Известно, что следователи регионального СК возбудили уголовное дело по ст. 138.1. УК РФ –...
Прочитана: 1597 раз
Экономика 14.11.2017 12:49

В Волгоградской области снова ищут руководителя фонда капремонта Для регионального фонда капремонта многоквартирных домов Волгоградской области ищут нового руководителя. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, председатель комитета Олег Николаев распорядился провести в регионе новый конкурс на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора - унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов". Напомним, в марте этого года по итогам аналогичного конкурса руководителем фонда был назначен Максим Борисов, который исполнял обязанности директора с декабря 2016 года после ухода с этой должности Сергея Сигаева. Сигаев, отметим, был первым руководителем этой некоммерческой организации в Волгоградской области. Он оставил...
Прочитана: 8470 раз
Происшествия 14.11.2017 12:40 (Обновлено: 14.11.2017 12:43)

Полтора килограмма черной икры и тушу рыбы осетровых пород обнаружили сотрудники ГИБДД в остановленном во Фроловском районе внедорожнике. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.  Водитель Toyota Land Cruiser 200, житель Калуги, нервничал во время проверки. Этим он вызвал подозрения правоохранителей. Незаконный груз был найден при досмотре автомобиля.  Калужанин рассказал, что изъятую у него рыбу и икру он купил на одном из астраханских рынков и вез домой.  Изъятая продукция отправлена на исследование. По результатам ее  будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов.
Прочитана: 3154 раз
Экономика 14.11.2017 12:23 (Обновлено: 14.11.2017 12:23)

Новая рекламная кампания завершит юбилейный год «Садов Придонья» На федеральных телевизионных каналах стартовал очередной флайт рекламной кампании в поддержку марки «Сады Придонья». Новый яркий и динамичный ролик «Юбилей» – это завершающий аккорд коммуникации 2017 года, посвящённой 20-летию компании, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Садов Придонья». Трансляция новых рекламных роликов будет осуществляться до конца 2017 года на 10-ти федеральных каналах. Юбилейный год является ещё одним годом роста для компании и для марки «Сады Придонья», которая по праву считается её визитной карточкой. Надо отметить, что динамика продаж марки «Сады Придонья» по итогам работы компании за 10 месяцев составила 17,4 %.  Выбранная много лет назад стратегия – развивать...
Прочитана: 560 раз
Происшествия 14.11.2017 12:22 (Обновлено: 14.11.2017 12:24)

Сегодня утром  в Чернышковском районе Волгоградской области в кювете обнаружен труп велосипедиста. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, тело обнаружено на 45-ом километре дороги Цимлянск – Нижний Гнутов – р.п. Чернышковский. На вид погибшему около 50 лет.  Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, личность мужчины пока не установлена. Неизвестным остается также виновник ДТП, в результате которого погиб  человек.
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