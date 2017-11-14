В Волгограде претендентам на новую концессию включили зеленый свет

В администрации Волгограда согласовали проект концессионного соглашения о передаче объектов наружного соглашения и объявили о принятии заявок о готовности к участию в конкурсе. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление и.о. главы администрации Волгограда Ирины Пешковой. Напомним, с предложением о заключении концессионного соглашения к администрации города обратилось ООО «Светосервис-Волгоград». Компания предложила вложить в модернизацию уличного освещения 1 миллиард рублей за 15 лет: обновить 10 тысяч светоточек, проложить десятки километров электросетей и в конечном итоге существенно повысить уровень освещенности города. Депутаты гордумы одобрили намерение администрации Волгограда оформить муниципально-частное партнерство в сфере уличного освещения. Затем в администрации Волгограда путем переговоров с ООО «Светосервис-Волгоград» откорректировали условия концессионного соглашения, в части уточнения объемов работ для будущего концессионера. Однако в конкурсе на право заключения соглашения смогут принять все претенденты, готовые выполнить условия данного соглашения. В администрации Волгограда намерены приступить к приему предложений от кандидатов в концессионеры, также будет создана комиссия по рассмотрению заявок о готовности к участию в конкурсе и определен порядок приема и рассмотрения этих заявок.



