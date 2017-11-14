«Промсвязьбанк» запускает акцию «Новогодняя распродажа СуперОвердрафт»

В рамках новой акции предприниматели малого бизнеса смогут получить кредит «СуперОвердрафт» по ставке от 9% годовых для дополнительного финансирования компании на покрытие кассовых разрывов до 1 года. Акция продлится до конца января 2018 года. Кредитный продукт «СуперОвердрафт» предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без залога сроком до 5 лет на сумму до 60 млн рублей, при этом транш в рамках кредитного лимита предоставляется без ограничений по срокам. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба «Промсвязьбанка».

Стать участниками программы могут только новые клиенты банка, не имеющие действующих кредитов, одобренных лимитов по кредитным продуктам или лимитов по факторинговым операциям в «Промсвязьбанке».

«Ежегодно каждый третий предприниматель сталкивается с проблемой кассовых разрывов. При этом субъекты МСП практически не используют специальные финансовые инструменты для их преодоления из-за сложности процедур и высоких ставок. Мы решили эту проблему: наш «СуперОвердрафт» – это удобный и недорогой инструмент для поддержания постоянных оборотов», – заявил Директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса «Промсвязьбанка» Иннокентий Воловик.

Аналитики банка прогнозируют высокий спрос на новый кредитный продукт, поскольку сезонное предложение «СуперОвердрафт» не имеет аналогов на рынке. Для российского финансового рынка характерны традиционно высокие ставки на кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса – их размер может доходить до 16-19%.

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