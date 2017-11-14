В Волгограде фронтовик дождался ремонта лифта в своем доме

В пяти многоэтажках Волгограда стартовали активные работы по демонтажу аварийных подъемников. Об этом говорится на официальном сайте регионального фонда капремонта, сообщает ИА «Высота 102». В частности, замене подлежат пять подъемников по ул. К. Маркса, 19, пять лифтов в доме № 110 по ул. им. Маршала Еременко, четыре единицы будут заменены в доме № 18А по ул. Невской, три лифта заменят в доме № 16 по ул. Новороссийской, по одному – в домах № 130Б и 132Б по ул. Кирова. В общей сложности на проведение строительно-монтажных работ по указанным адресам регоператор направит свыше 20 млн. руб. Кроме того, эта же подрядная организация в ближайшее время приступит к замене неисправного лифтового оборудования в многоквартирных домах р.п. Городище и г. Камышина.

По состоянию на данный момент, как отметила в регфонде, состоялись конкурсы по отбору подрядчиков на капитальный ремонт 101 лифта на 34 МКД со сроком выполнения работ в 2017 году. Кроме того, формируется проект внесения изменений в региональную программу, в соответствии с которым предусматривается замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, либо признанного непригодным к эксплуатации порядка 250 лифтов ежегодно с 2017 по 2028 годы.

Напомним, в доме №19 по улице Маркса живет один из героев публикаций информагентства - участник Сталинградской битвы, Великой отечественной войны Иван Прохорович Мальцев. Он, как и другие жильцы многоэтажки, больше года с трудом поднимается и спускается по лестнице, а многие второй год не могут выйти из дома вообще. Исполняющий обязанности руководителя регионального фонда капремонта Волгоградской области Алексей Конотопкин лично навестил ветерана и заверил его, что Новый год фронтовик Мальцев встретит с новым лифтом.

Повторяем сюжет от 30.10. 2017 года.