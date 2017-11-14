В колонию Волгоградской области "запрещенку" пытались провести в бочках с двойным дном

Все четыре колеса на автомобиле подруги своей сожительницы порезал перочинным ножом мстительный 30-летний житель Руднянского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, вечером 28 октября он поссорился со своей спутницей жизни. После чего та решила уехать к своим родственникам в Рудню, о чем и заявила сожителю. Мужчина сказал, что этого не допустит. Тогда женщина в расстроенных чувствах бросилась к своей подруге с просьбой отвезти ее к близким. Та согласилась помочь. Вернувшись из райцентра, женщина-водитель легла спать, а утром обнаружила, что ее “четырнадцатая” лишилась покрышек. Так брошенный "Ромео" отомстил подруге своей девушки. О случившемся женщина-автолюбитель...

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