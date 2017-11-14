Житель Волгограда задержан за торговлю устройствами для прослушки, об этом ИА “Высота 102“ сообщили в региональном главке МВД. Мужчина купил через интернет четыре GPS-трекера со слотами для SIM-карты и микрофонами еще в прошлом году. Затем продал устройства жителю Котовского района. Котовчанин в свою очередь перепродал спецсредства своему знакомому.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали обоих торговцев нелегальным товаром и их покупателя. При обыске у них нашли два устройства для прослушки, два телефона, четыре SIM-карты и ноутбук. Задержанные сознались в содеянном и были отпущены под подписку о невыезде. Известно, что следователи регионального СК возбудили уголовное дело по ст. 138.1. УК РФ – «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Наказание по этой статье может достигать четырех лет тюрьмы.