







«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Год кино»: при подключении «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета» компания дарит возможность смотреть лучшее кино и сериалы в течение целого года. Такой подарок сэкономит для семейного бюджета более 5 000 рублей в течение года, уверены в компании.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Ростелекома», клиенты получат в подарок пакет «ТВОЕ КИНО» – 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают кино и сериалы разных жанров, стран и лет, включая «Русский роман», «Дом кино», TV 1000 ActionHD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «Киномикс», «Русский детектив», «Синема» и другие.

От Amediateka участникам акции доступны четыре премиальных телеканала (AMEDIA Premium HD, AMEDIAHit, A1 и A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также подписка AmediatekaHomeofHBO, которая дает возможностьв любое время посмотреть или пересмотреть самые обсуждаемые сериалы мира («Игра престолов», «Молодой Папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина» и многие-многие другие).

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,9 млн, а «Интерактивным ТВ» – 4,7 млн семей по всей России. По итогам третьего квартала 2017 года более 50% новых абонентов интернета и более 70% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома». Заявки на участие в акции «Год кино» принимаются по 31 января 2018 года. Стать участником очень просто: можно оставить заявку на сайте www.rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома», по данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг»





Подключить услуги можно при наличии технической возможности. Маркетинговая акция «Год кино» проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя. Полные условия акций «Год кино» доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.





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