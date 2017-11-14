Сегодня утром в Чернышковском районе Волгоградской области в кювете обнаружен труп велосипедиста. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, тело обнаружено на 45-ом километре дороги Цимлянск – Нижний Гнутов – р.п. Чернышковский. На вид погибшему около 50 лет.

Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, личность мужчины пока не установлена. Неизвестным остается также виновник ДТП, в результате которого погиб человек.



