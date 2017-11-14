Новая рекламная кампания завершит юбилейный год «Садов Придонья»





На федеральных телевизионных каналах стартовал очередной флайт рекламной кампании в поддержку марки «Сады Придонья». Новый яркий и динамичный ролик «Юбилей» – это завершающий аккорд коммуникации 2017 года, посвящённой 20-летию компании, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Садов Придонья». Трансляция новых рекламных роликов будет осуществляться до конца 2017 года на 10-ти федеральных каналах.

Юбилейный год является ещё одним годом роста для компании и для марки «Сады Придонья», которая по праву считается её визитной карточкой. Надо отметить, что динамика продаж марки «Сады Придонья» по итогам работы компании за 10 месяцев составила 17,4 %.

Выбранная много лет назад стратегия – развивать производство соков и детского питания из собственного сырья, остаётся для компании «Сады Придонья» неизменной.

Ежегодно закладывается порядка 900 га молодых садов, развивается и расширяется овощная группа, проводится технологическое перевооружение. Цель этой огромной и целенаправленной работы – обеспечить уникальный вкус выпускаемых продуктов и их безупречное качество – «Качество из первых рук».



